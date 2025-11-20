Messi volvió a manifestar su deseo ferviente de regresar a Barcelona: qué dijo y cuánto queda para su regreso

Lionel Messi fue protagonista de una distinción en Miami que volvió a vincularlo con el FC Barcelona, interacción que comenzó hace ya varios días atrás desde su visita sorpresiva y nocturna al Camp Nou. En esta oportunidad, el capitán de la Selección argentina fue reconocido como "el futbolista más querido" de la historia del club culé, en el marco de la gala Valores del Deporte organizada por el diario Sport de España, y la llama de su regreso volvió a encenderse.
Antes de recibir el galardón, aMessi le mostraron un video en el que podían observarse imágenes en las que los simpatizantes del Barcelona le mostraban su afecto en distintas etapas de su vida visitiendo la camiseta blaugrana. El 10 se mostró visiblemente emocionado ante inmensos recuerdos y volvió a destinarle unas nuevas palabras al club y a la ciudad que lo vio crecer tanto a él como a su familia durante varios años.
"Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente", sostuvo Lionel Messi en su discurso.
Qué dijo Messi sobre su regreso a Barcelona y cuánto falta para volver
El 10 también se refirió a su deseo de haber jugado siempre en el club culé y mostró su nostalgia al mencionar sus ganas de nunca haber querido salir de la entidad catalana (fue Laporta, actual presidente, quien decidió no renovarle contrato). "Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa. Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo".
Además, Messi aludió a su regreso a Barcelona, un anhelo que siempre mantuvo y mantiene en su corazón. "De momento estaré unos años más por aquí (en Miami), pero vamos a volver a Barcelona porque, como dije siempre, es mi lugar, mi casa. Lo extrañamos mucho", dijo el rosarino que tiene contrato con Inter Miami hasta fines del 2028. "Voy a volver y voy a estar en el estadio como un hincha más, siguiendo al equipo, al club".
A fines del 2027, al finalizar la totalidad de las obras en el Camp Nou, desde el Barcelona prometieron una despedida a lo grande para Lionel Messi junto a todos los simpatizantes del equipo culé. Luego, Messi tendrá que atravesar el tramo final de su carrera en Miami y será cuestión de tiempo para su regreso a la ciudad que lo vio crecer y formarse como el mejor jugador del mundo.