Messi volvió a manifestar su deseo ferviente de regresar a Barcelona: qué dijo y cuánto queda para su regreso

Qué dijo Messi sobre su regreso a Barcelona y cuánto falta para volver

El 10 también se refirió a su deseo de haber jugado siempre en el club culé y mostró su nostalgia al mencionar sus ganas de nunca haber querido salir de la entidad catalana (fue Laporta, actual presidente, quien decidió no renovarle contrato). "Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa. Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo".

messi barcelona Messi y su amor por el Barcelona.

Además, Messi aludió a su regreso a Barcelona, un anhelo que siempre mantuvo y mantiene en su corazón. "De momento estaré unos años más por aquí (en Miami), pero vamos a volver a Barcelona porque, como dije siempre, es mi lugar, mi casa. Lo extrañamos mucho", dijo el rosarino que tiene contrato con Inter Miami hasta fines del 2028. "Voy a volver y voy a estar en el estadio como un hincha más, siguiendo al equipo, al club".

A fines del 2027, al finalizar la totalidad de las obras en el Camp Nou, desde el Barcelona prometieron una despedida a lo grande para Lionel Messi junto a todos los simpatizantes del equipo culé. Luego, Messi tendrá que atravesar el tramo final de su carrera en Miami y será cuestión de tiempo para su regreso a la ciudad que lo vio crecer y formarse como el mejor jugador del mundo.