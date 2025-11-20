Así quedaron los Repechajes del Mundial con Italia y Bolivia como protagonistas

Es así que Bolivia deberá jugar contra Surinam en la semifinal para definir quién jugará contra Irak en la final; por su lado, Nueva Caledonia se enfrentará con Jamaica mientras que la República Democrática del Congo esperará para jugar contra el ganador.

Por otro lado, los equipos europeos tuvieron su propio sorteo. Por el Cruce 1 Italia enfrentará a Irlanda del Norte y en caso de ganar jugará contra el vencedor de Gales vs Bosnia y Herzegovina. En el Cruce 2 jugarán Ucrania - Suecia y Polonia - Albania; por el Cruce 3 lo harán Turquía - Rumania y Eslovaquia ante Kosovo.

En todos los cruces el formato es el mismo: semifinal y final; todos los equipos ganadores van al mundial.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026 Estas son las selecciones confirmadas en la espera que se juegue el Repechaje.

Mundial 2026 recargado: más equipos, más partidos y con dieciseisavos

La próxima Copa del Mundo contará con tres países anfitriones: Estados Unidos (luego de 32 años), México (después de 40 años) y Canadá (nunca se ha realizado la competencia en ese país). Al ser tres las naciones donde se realizarán los encuentros, también se trata de una particularidad sin antecedentes.

El formato de la competencia cambió porque ahora participarán 48 naciones que estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos; las selecciones que integrarán cada bombo se definen según la clasificación FIFA y el sorteo se realizará el 5 de diciembre.

De las cuatro selecciones de cada grupo, las primeras dos más los ocho mejores terceros se clasificarán a los dieciseisavos de final, es decir, habrá una instancia más de competencia ya que hasta la edición de Qatar 2022 se realizaban directamente los octavos de final.

A partir de los dieciseisavos se realizarán los partidos de playoff a partido único de 90 minutos que contemplan un tiempo extra de 30 minutos en caso de que se produzca un empate. Si el partido continúa igualado se definirá al equipo clasificado por tiros desde el punto de penal.

Antes en el Mundial habían 64 partidos, ahora se llevarán adelante 104 encuentros.

Los doce cabezas de serie en el Mundial 2026