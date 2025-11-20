El goleador Nicolás Ferreyra se queda en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera

Gimnasia y Esgrima construyó su ascenso a Primera División con los tantos de Nicolas Ferreyra, quien fue uno de los goleadores con 9 conquistas en el torneo de la Primera Nacional. El Lobo le ganó la final a Deportivo Madryn y se consagró campeón.
Nicolás Ferreyra fue una de las figuras de Gimnasia y Esgrima en el ascenso a Primera División. El delantero se ha ganado el cariño de los hinchas del Lobo
El cordobés se metió en el corazón de los hinchas blanquinegros y seguirá jugando en el Lobo, ya que la dirigencia hará uso de la opción y su continuidad está asegurada para el debut en Primera División para el 2026.
El ex Deportivo Madryn ha recibido mucho cariño en las redes sociales, en el entrenamiento se vio un gran gesto de dos chicos que le regalaron un vino. Se trata Julián y Tomás Bustos.
Nicolás Ferreyra reconoció: "Soy un agradecido a los hinchas de Gimnasia y Esgrima, desde que llegué he recibido muchos gestos de cariño. Para un jugador es muy importante sentirse querido. Todo el año nos han dado mucho apoyo y nosotros pudimos regalarle el ascenso".
"Siempre traté de dejar todo en los partidos, la gente por eso me tomó mucho cariño", dijo el goleador.
Con respecto a su continuidad en el club y el sueño de jugar en Primera con la camiseta del Mensana, dijo: "En teoría estaría todo listo, estoy muy feliz de seguir en este club donde se viene algo lindo e histórico para todos".
"El grupo sigue trabajando con mucha seriedad, disfrutando lo que se logró. Sabemos que lo que se viene en primera división es muy importante para todos", añadió.
Ferreyra disputó 33 de los 34 encuentros del torneo de la Primera Nacional. Faltó solo a uno, en el triunfo por 2 a 0 ante Colón, por haber llegado a las quinta amonestación.