El goleador Nicolás Ferreyra se queda en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera

NIcolas Ferreyra, una de las figuras de Gimnasia y Esgrima en el ascenso seguirá jugando en Primera

Nicolás Ferreyra reconoció: "Soy un agradecido a los hinchas de Gimnasia y Esgrima, desde que llegué he recibido muchos gestos de cariño. Para un jugador es muy importante sentirse querido. Todo el año nos han dado mucho apoyo y nosotros pudimos regalarle el ascenso".

"Siempre traté de dejar todo en los partidos, la gente por eso me tomó mucho cariño", dijo el goleador.

Con respecto a su continuidad en el club y el sueño de jugar en Primera con la camiseta del Mensana, dijo: "En teoría estaría todo listo, estoy muy feliz de seguir en este club donde se viene algo lindo e histórico para todos".

"El grupo sigue trabajando con mucha seriedad, disfrutando lo que se logró. Sabemos que lo que se viene en primera división es muy importante para todos", añadió.

Nicolás Ferreyra solo se perdió un partido de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Ferreyra disputó 33 de los 34 encuentros del torneo de la Primera Nacional. Faltó solo a uno, en el triunfo por 2 a 0 ante Colón, por haber llegado a las quinta amonestación.