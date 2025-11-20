Netflix: la película más dulce y romántica que llegó hace poco al catálogo

Una mesera protagonizada por Sara Giraudeau, que conoce a un actor famoso (Omar Sy), es el eje central de esta entrega de Netflix, perfecta para disfrutar entre semana y dejar los problemas de la vida cotidiana de lado por un tiempo.

Esta producción de Netflix, dirigida por Nina River, se puede ver desde fines de septiembre de 2025 y dura 2 horas.

netflix-french-lover-pelicula La actriz Sara Giraudeau interpreta a Marion en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película French lover

La trama de la película atrapa con la historia de Abel (Omar Sy), un actor que es muy famoso, goza de una vida lujosa y no tiene impedimentos para alcanzar todo lo que se propone, y la de Marion (Sara Giraudeau), una mujer que trabaja como mesera en un restaurante, no atraviesa un buen momento matrimonial y no tiene dinero suficiente como para llegar a fin de mes. La película despega cuando ambos se conocen de una manera inesperada y nace un romance mágico.

netflix-french-lover Esta comedia romántica es una de las mejores películas de estos géneros que llegó este 2025.

Reparto de French lover, película de Netflix

Omar Sy (Abel)

Sara Giraudeau (Marion)

Alban Ivanov (Sami)

Pascale Arbillot (Camille)

Agnes Hurstel (Estelle)

Xavier Lacaille (Cédric)

Cindy Bruna (Lena)

Amaury de Crayencour (Antoine)

Tráiler de French lover, película de Netflix

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

