Netflix: la película más dulce y romántica que llegó hace poco al catálogo

Es muy tierna esta película de Netflix, que esconde una historia cautivadora y que brilla entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Sara Giraudeau arrasa con su interpretación en la película de Netflix.

Hay una comedia romántica que llegó este 2025 y es especial para el público que siempre busca series y películas en Netflix en estos géneros. La película en cuestión es French lover, una entrega que te encantará desde el primer minuto.

Este estreno es de origen francés y forma parte de los estrenos que Netflix introdujo a su plataforma en septiembre de este año.

Con muy buenas repercusiones del público, French lover es una película que engloba una trama para reírse, creer en el amor y meditar con sus pasajes dramáticos.

Una mesera protagonizada por Sara Giraudeau, que conoce a un actor famoso (Omar Sy), es el eje central de esta entrega de Netflix, perfecta para disfrutar entre semana y dejar los problemas de la vida cotidiana de lado por un tiempo.

Esta producción de Netflix, dirigida por Nina River, se puede ver desde fines de septiembre de 2025 y dura 2 horas.

netflix-french-lover-pelicula
La actriz Sara Giraudeau interpreta a Marion en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película French lover

La trama de la película atrapa con la historia de Abel (Omar Sy), un actor que es muy famoso, goza de una vida lujosa y no tiene impedimentos para alcanzar todo lo que se propone, y la de Marion (Sara Giraudeau), una mujer que trabaja como mesera en un restaurante, no atraviesa un buen momento matrimonial y no tiene dinero suficiente como para llegar a fin de mes. La película despega cuando ambos se conocen de una manera inesperada y nace un romance mágico.

netflix-french-lover
Esta comedia romántica es una de las mejores películas de estos géneros que llegó este 2025.

Reparto de French lover, película de Netflix

  • Omar Sy (Abel)
  • Sara Giraudeau (Marion)
  • Alban Ivanov (Sami)
  • Pascale Arbillot (Camille)
  • Agnes Hurstel (Estelle)
  • Xavier Lacaille (Cédric)
  • Cindy Bruna (Lena)
  • Amaury de Crayencour (Antoine)

Tráiler de French lover, película de Netflix

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

