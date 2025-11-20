Hay una comedia romántica que llegó este 2025 y es especial para el público que siempre busca series y películas en Netflix en estos géneros. La película en cuestión es French lover, una entrega que te encantará desde el primer minuto.
Netflix: la película más dulce y romántica que llegó hace poco al catálogo
Es muy tierna esta película de Netflix, que esconde una historia cautivadora y que brilla entre todas las series y películas
Este estreno es de origen francés y forma parte de los estrenos que Netflix introdujo a su plataforma en septiembre de este año.
Con muy buenas repercusiones del público, French lover es una película que engloba una trama para reírse, creer en el amor y meditar con sus pasajes dramáticos.
Una mesera protagonizada por Sara Giraudeau, que conoce a un actor famoso (Omar Sy), es el eje central de esta entrega de Netflix, perfecta para disfrutar entre semana y dejar los problemas de la vida cotidiana de lado por un tiempo.
Esta producción de Netflix, dirigida por Nina River, se puede ver desde fines de septiembre de 2025 y dura 2 horas.
Netflix: de qué trata la película French lover
La trama de la película atrapa con la historia de Abel (Omar Sy), un actor que es muy famoso, goza de una vida lujosa y no tiene impedimentos para alcanzar todo lo que se propone, y la de Marion (Sara Giraudeau), una mujer que trabaja como mesera en un restaurante, no atraviesa un buen momento matrimonial y no tiene dinero suficiente como para llegar a fin de mes. La película despega cuando ambos se conocen de una manera inesperada y nace un romance mágico.
Reparto de French lover, película de Netflix
- Omar Sy (Abel)
- Sara Giraudeau (Marion)
- Alban Ivanov (Sami)
- Pascale Arbillot (Camille)
- Agnes Hurstel (Estelle)
- Xavier Lacaille (Cédric)
- Cindy Bruna (Lena)
- Amaury de Crayencour (Antoine)
Tráiler de French lover, película de Netflix
