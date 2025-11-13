Lionel Messi, emocionado con los fanáticos en España: "Hacía tiempo que no venía por acá y la verdad..."

LaSelección argentina realizó el último entrenamiento, a puertas abiertas en España, antes de viajar a África para enfrentar a Angola por la ventana FIFA de cierre del 2025. Frente a más de 20.000 personas, la Albiceleste efectuó su última práctica en el estadio Manuel Martínez Valero, la casa del Elche.
El más esperado y ovacionado por el público en suelo español fue Lionel Messi. El astro argentino generó revuelo en su visita nocturna al Camp Nou y volvió a ser el dueño de los flashes en el entrenamiento de la Selección argentina antes de viajar.
El diez se mostró emocionado al pisar España, rememorando la cantidad de años en que residió en dicho país al ser jugador del Barcelona. Durante su paso por el club culé, Messi se ganó el cariño de los españoles y residentes con los que se volvió a encontrar en la mañana de este jueves.
La emoción de Messi en su paso por España con la Selección argentina
Lionel Messi se mostró agradecido por el cariño de la gente en el entrenamiento abierto de la Selección argentina y así lo manifestó en sus redes sociales. "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona", comenzó diciendo el rosarino en su cuenta de Instagram.
"Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", cerró el 10. En la publicación, además, Messi compartió imágenes de la multitudinaria práctica en la cancha del Elche.
La Selección argentina se enfrentará este viernes 14 de noviembre a Angola, desde las 13 horas, en el cierre de las presentaciones de la Albiceleste en el 2025. La acción la retomará con la Finalissima ante España justamente el viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Lusail de Qatar. En esa misma ventana, podría enfrentar a Francia -rival de la final del Mundial 2022- en un amistoso internacional.