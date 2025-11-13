Lionel Messi, emocionado con los fanáticos en España: "Hacía tiempo que no venía por acá y la verdad..."

La emoción de Messi en su paso por España con la Selección argentina

Lionel Messi se mostró agradecido por el cariño de la gente en el entrenamiento abierto de la Selección argentina y así lo manifestó en sus redes sociales. "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona", comenzó diciendo el rosarino en su cuenta de Instagram.

messi entrenamiento seleccion en españa 1 Lionel Messi se mostró emocionado por el cariño de la gente en España en el entrenamiento de la Selección argentina.

"Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", cerró el 10. En la publicación, además, Messi compartió imágenes de la multitudinaria práctica en la cancha del Elche.

La Selección argentina se enfrentará este viernes 14 de noviembre a Angola, desde las 13 horas, en el cierre de las presentaciones de la Albiceleste en el 2025. La acción la retomará con la Finalissima ante España justamente el viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Lusail de Qatar. En esa misma ventana, podría enfrentar a Francia -rival de la final del Mundial 2022- en un amistoso internacional.