El fútbol tiene innumerables historias por contar: relatos de goleadas históricas, triunfos agónicos, penales escandalosos no sancionados y miles de momentos más. Fefusa no es ajena a estas crónicas y ahora sumó un nuevo capítulo con una particularidad que sorprendió a los equipos que se disponían a disputar el partido entre La Cumbre y Fray Luis Beltrán.
Los jugadores ya habían realizado la entrada en calor, las familias se habían ubicado en las tribunas del club lasherino, los árbitros estaban en la cancha y todo estaba listo para comenzar; pero un percance letal derivó a la suspensión del partido.
Fefusa: el insólito motivo por el que se suspendió La Cumbre vs Fray Luis Beltrán
A partir de las 22 del miércoles 12 de noviembre estaba programado el partido de los octavos de final correspondiente a la Primera B, en las instalaciones del club La Cumbre. El conjunto verde recibía a Fray Luis Beltrán y las expectativas eran altas, ya que se esperaba un buen espectáculo en una noche ideal para disfrutar del deporte más lindo de todos.
Todo indicaba que sería una velada memorable y los nervios estaban a flor de piel. Sin embargo, cuando los presentes se disponían a disfrutar del evento deportivo, un imprevisto tiró todas las esperanzas por el suelo.
Lo que parecía una noche de futsal vibrante terminó en anécdota: Fray Luis Beltrán se olvidó las camisetas y el partido quedó suspendido antes de empezar. En el estadio de La Cumbre se produjo un sinfín de emociones: asombro, risas, enojo e incredulidad.
Además de un recordatorio claro: sin casacas, no hay partido.
La decisión de Fefusa ante la suspensión del partido
Los colegiados en cancha decidieron la suspensión del encuentro y surgieron dudas sobre qué medidas adopta Fefusa cuando suceden este tipos de situaciones. Y por más que se trate de un momento atípico el reglamento contempla qué debe hacerse.
Es así que La Cumbre B se quedó con el triunfo y la clasificación; ahora deberá jugar por cuartos de final contra el Deportivo Biritos. Por su lado, Fray Luis Beltrán quedó eliminado.