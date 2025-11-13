Inicio Ovación Fútbol Fefusa
¡Increíble!

Fefusa: el insólito motivo por el que se suspendió La Cumbre vs Fray Luis Beltrán

Se jugaban los octavos de final de la Serie B de Fefusa, pero por una curiosa razón los árbitros decidieron que el partido no se dispute

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El partido correspondiente a Fefusa quedó suspendido.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El fútbol tiene innumerables historias por contar: relatos de goleadas históricas, triunfos agónicos, penales escandalosos no sancionados y miles de momentos más. Fefusa no es ajena a estas crónicas y ahora sumó un nuevo capítulo con una particularidad que sorprendió a los equipos que se disponían a disputar el partido entre La Cumbre y Fray Luis Beltrán.

Los jugadores ya habían realizado la entrada en calor, las familias se habían ubicado en las tribunas del club lasherino, los árbitros estaban en la cancha y todo estaba listo para comenzar; pero un percance letal derivó a la suspensión del partido.

La Cumbre - Fefusa
Así anunciaba La Cumbre el partido de Fefusa.

Fefusa: el insólito motivo por el que se suspendió La Cumbre vs Fray Luis Beltrán

A partir de las 22 del miércoles 12 de noviembre estaba programado el partido de los octavos de final correspondiente a la Primera B, en las instalaciones del club La Cumbre. El conjunto verde recibía a Fray Luis Beltrán y las expectativas eran altas, ya que se esperaba un buen espectáculo en una noche ideal para disfrutar del deporte más lindo de todos.

Todo indicaba que sería una velada memorable y los nervios estaban a flor de piel. Sin embargo, cuando los presentes se disponían a disfrutar del evento deportivo, un imprevisto tiró todas las esperanzas por el suelo.

Lo que parecía una noche de futsal vibrante terminó en anécdota: Fray Luis Beltrán se olvidó las camisetas y el partido quedó suspendido antes de empezar. En el estadio de La Cumbre se produjo un sinfín de emociones: asombro, risas, enojo e incredulidad.

Además de un recordatorio claro: sin casacas, no hay partido.

La decisión de Fefusa ante la suspensión del partido

Los colegiados en cancha decidieron la suspensión del encuentro y surgieron dudas sobre qué medidas adopta Fefusa cuando suceden este tipos de situaciones. Y por más que se trate de un momento atípico el reglamento contempla qué debe hacerse.

Fefusa - Suspensión del partido
Fefusa le dio el triunfo a La Cumbre.

Es así que La Cumbre B se quedó con el triunfo y la clasificación; ahora deberá jugar por cuartos de final contra el Deportivo Biritos. Por su lado, Fray Luis Beltrán quedó eliminado.

