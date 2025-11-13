Fefusa: el insólito motivo por el que se suspendió La Cumbre vs Fray Luis Beltrán

Todo indicaba que sería una velada memorable y los nervios estaban a flor de piel. Sin embargo, cuando los presentes se disponían a disfrutar del evento deportivo, un imprevisto tiró todas las esperanzas por el suelo.

Lo que parecía una noche de futsal vibrante terminó en anécdota: Fray Luis Beltrán se olvidó las camisetas y el partido quedó suspendido antes de empezar. En el estadio de La Cumbre se produjo un sinfín de emociones: asombro, risas, enojo e incredulidad.

Además de un recordatorio claro: sin casacas, no hay partido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fefusa Futsal (@fefusamendoza)

La decisión de Fefusa ante la suspensión del partido

Los colegiados en cancha decidieron la suspensión del encuentro y surgieron dudas sobre qué medidas adopta Fefusa cuando suceden este tipos de situaciones. Y por más que se trate de un momento atípico el reglamento contempla qué debe hacerse.

Fefusa - Suspensión del partido Fefusa le dio el triunfo a La Cumbre.

Es así que La Cumbre B se quedó con el triunfo y la clasificación; ahora deberá jugar por cuartos de final contra el Deportivo Biritos. Por su lado, Fray Luis Beltrán quedó eliminado.