Cómo recuperar las esponjas de la cocina usando un poco de sal

El uso diario de la esponja de la cocina puede arruinarla rápidamente. Si bien se aconseja cambiarla cada 3 meses, también puede ocurrir que no podamos cambiarla por una cuestión de dinero.
Por suerte existen algunos trucos de cocina para poder recuperar aquellas esponjas que están maltratadas o arruinadas y darles una segunda oportunidad. A continuación los detalles.
¿Cómo recuperar las esponjas de cocina en simples pasos?
Gracias a la sal no solo podrás recuperar la forma de tus esponjas, sino que también lograrás eliminar bacterias y desinfectarla. Esto se debe a que la sal es higroscópica, por lo que la misma extraerá la humedad de la esponja de manera efectiva.
Una vez que la sal comience a actuar, las bacterias no crecerán en la esponja, evitando también la presencia y aparición de moho, hongos e incluso de los olores desagradables.
A continuación te enseñamos los dos métodos que existen para recuperar las esponjas de la cocina:
Método 1: Agua salada
El primer paso es enjuagar la esponja con agua tibia y exprimir el exceso de comida y agua sucia adherida. En otro recipiente, vierte agua tibia y 1/4 taza de sal. Revuelve bien hasta que la sal se disuelva. A continuación, deja la esponja en la mezcla durante la noche. Luego retira, escúrrela y enjuaga con abundante agua.
Método 2: Vinagre blanco con sal
Otra opción es enjuagar la esponja para retirar restos de comida y agua sucia. Agrega en un recipiente 1 taza de agua caliente, ½ taza de vinagre blanco y 3 cucharadas de sal al recipiente 3. Remoja la esponja en la mezcla y dejar reposar toda la noche. 4. Pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua y listo.