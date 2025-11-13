Cómo recuperar las esponjas de la cocina usando un poco de sal

Esponjas (1).jpg Usando un poco de sal podrás recuperar las esponjas de cocina.

Una vez que la sal comience a actuar, las bacterias no crecerán en la esponja, evitando también la presencia y aparición de moho, hongos e incluso de los olores desagradables.

A continuación te enseñamos los dos métodos que existen para recuperar las esponjas de la cocina:

Método 1: Agua salada

El primer paso es enjuagar la esponja con agua tibia y exprimir el exceso de comida y agua sucia adherida. En otro recipiente, vierte agua tibia y 1/4 taza de sal. Revuelve bien hasta que la sal se disuelva. A continuación, deja la esponja en la mezcla durante la noche. Luego retira, escúrrela y enjuaga con abundante agua.

Esponja cocina La esponja de cocina puede recuperarse con un poco de sal.

Método 2: Vinagre blanco con sal

Otra opción es enjuagar la esponja para retirar restos de comida y agua sucia. Agrega en un recipiente 1 taza de agua caliente, ½ taza de vinagre blanco y 3 cucharadas de sal al recipiente 3. Remoja la esponja en la mezcla y dejar reposar toda la noche. 4. Pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua y listo.