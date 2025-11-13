La mega construcción en un país de América del Sur que unirá y cambiará a 5 ciudades estratégicas

Esta construcción se gestionará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), lo que implica que una empresa privada operará, construirá o mantendrá partes de la vía por un periodo concesionado. Las intervenciones previstas incluyen construcción de nuevos bypass y tramos, rehabilitación de carreteras existentes, mejoramiento y mantenimiento. Por ejemplo, se incluye un bypass en San Clemente (5,2 km) y mantenimiento de unos 780,7 km.

Carretera (1)

¿Por qué esta construcción es esencial para este país de América del Sur?

Esta construcción busca:

reducir los tiempos de traslado entre los centros productivos y los mercados

reducir costos logísticos

mejorar la seguridad vial

potenciar el turismo y el comercio en cinco regiones que tradicionalmente han estado menos conectadas.

Este corredor vial potenciará la inclusión territorial de comunidades andinas que tienen dificultades en acceso a centros de salud, educación, mercados agrícolas o mineros. En regiones como Huancavelica y Apurímac, muchas empresas formales son microempresas que requieren buenas vías para distribuir sus productos.

Además, esta construcción impulsará la competitividad regional, fomentando el crecimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios. Este nuevo corredor vial en América del Sur no solo mejorará la calidad de vida de 1.6 millones de habitantes, sino que también contribuirá al desarrollo de las zonas rurales mediante la creación de empleo durante su construcción y mantenimiento.