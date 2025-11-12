Cuál es la construcción más cara del planeta Tierra: lidera un top 10 que asombra al mundo entero

Se tienen en cuenta todos estos parámetros para determinar el costo de construcción de los proyectos más caros del mundo:

Tamaño y escala de la construcción

Tecnología

Ubicación

Desafíos políticos y legales

Materiales

Mano de obra

Retrasos

Dubailand-emiratos-arabes-unidos-construccion Dubailand, una construcción en los Emiratos Árabes Unidos que sigue desarrollándose.

El ranking de construcción de proyectos más caros del planeta Tierra, de acuerdo a un estudio realizado por el sitio web projectmanagertemplate.com, asombran a todo ser humano, con cifras inimaginables.

Construcción que bate récords: el proyecto más caro del planeta Tierra

Estas son las hazañas de la ingeniería que desafían todos los límites, forman parte de la infraestructura del mundo moderno, tienen una alta influencia en el poder geopolítico y varias veces están construidas exclusivamente como un símbolo:

Estación Espacial Internacional EEI (Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá) - 150 mil millones de dólares. Tren de alta velocidad de California (Estados Unidos) - 100 mil millones de dólares. Expansión de la Mezquita Al-Haram (Arabia Saudita) - 100 mil millones de dólares. Dubailand (Emiratos Árabes Unidos) - 64 mil millones de dólares. Campo petrolífero de Kashagan (Kazajistán) - 55 mil millones de dólares. Distrito Internacional de Negocios de Songdo (Corea del Sur) - 40 mil millones de dólares. Aeropuerto Internacional Al Maktoum (Emiratos Árabes Unidos) - 36 mil millones de dólares. El Gran Proyecto del Río Artificial (Libia) - 25 millones de dólares. El Túnel del Canal de la Mancha (Reino Unido y Francia) - 22 mil millones de dólares. Abraj Al Bait - Torre del Reloj (Arabia Saudita) - 16 mil millones de dólares.

Tren-de-alta-velocidad-de-California El Tren de alta velocidad de California costó 100 mil millones de dólares para su construcción.

La construcción más cara del mundo es una colaboración multinacional

En la cima del ranking brilla la Estación Espacial Internacional (EEI), un laboratorio orbital que se encuentra a 400 km sobre el planeta Tierra. Su construcción involucra a Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá.

Estación-Espacial-Internacional-construccion La Estación Internacional Espacial, una construcción con un presupuesto astronómico de 150 mil millones de dólares.

Este mega proyecto se lanzó al espacio y fue ensamblado en órbita por ciento de astronautas e ingenieros.

Se necesitaron más de 30 misiones para poder armar la estación espacial y su alto costo de 150 mil millones de dólares, involucra los módulos de la construcción, reiterados lanzamientos, mantenimiento y el entrenamiento de la tripulación.