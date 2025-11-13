El llamado de Cavani al uruguayo que encontró la camiseta de Miguel Ángel Russo: qué le propuso

El 18 de octubre, Leandro Paredes junto a Claudio Úbeda lanzaron esa camiseta al cielo junto a unos globos de helio que elevaron los colores de la vestimenta azul y oro con el nombre y la fecha de nacimiento de Miguel Ángel Russo en un sentido homenaje en La Bombonera. Semanas y kilómetros después, cientos de habitantes de por medio, la camiseta apareció en Uruguay cuando fue encontrada por Agustín Eugui.
"Era un día de rutina, yo estaba por cortar el pasto en el medio del campo. Cuando pasaba, vi unos globos que brillaban, siempre aparecen globos en los campos y no le di mucha importancia. A la vuelta pasé y me dio curiosidad y ma bajé, iba a pasar por arriba. Vi un escudo de Boca y me bajé y era una camiseta. Al principio no me di cuenta que era la camiseta homenaje a Russo porque no vi que la habían largado con los globos desde La Bombonera. Le mandé una foto a mi novia y ella me mandó el video de cuando largaron al cielo la camiseta. Ahí tomé dimensión de lo que tenía en la mano", contó el joven productor a TyC Sports sobre el hallazgo de la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo.
El llamado de Cavani y la propuesta para realizar con la camiseta de Miguel Ángel Russo
La historia de Agustín Eugui se viralizó rápidamente y el hallazgo también le llegó a los jugadores del plantel de Boca. Fue Edinson Cavani quien consiguió el número de Agustín y le llamó para hacerle una propuesta.
"Me llamó Cavani, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo. Me dijo que podíamos hacer algo lindo con la camiseta en La Bombonera el próximo fin de semana. Vamos a ver qué sale; aún no hay nada en concreto, pero está la idea. Quedamos en hablar para organizarnos. Estaría muy lindo ir a la Bombonera. Sería un muy buen gesto", contó Eugui sobre el llamado del Matador.
Boca se medirá ante Tigre en La Bombonera, el domingo desde las 20.15, por la fecha 16 del Torneo Clausura. ¿Habrá un nuevo homenaje?