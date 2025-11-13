El llamado de Cavani al uruguayo que encontró la camiseta de Miguel Ángel Russo: qué le propuso

El 18 de octubre, Leandro Paredes junto a Claudio Úbeda lanzaron esa camiseta al cielo junto a unos globos de helio que elevaron los colores de la vestimenta azul y oro con el nombre y la fecha de nacimiento de Miguel Ángel Russo en un sentido homenaje en La Bombonera. Semanas y kilómetros después, cientos de habitantes de por medio, la camiseta apareció en Uruguay cuando fue encontrada por Agustín Eugui.

CONMOVEDOR HOMENAJE DE BOCA A RUSSO Paredes y Úbeda soltaron una camiseta con globos para recordar a Miguel Ángel Russo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/geDXg7xveW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025

"Era un día de rutina, yo estaba por cortar el pasto en el medio del campo. Cuando pasaba, vi unos globos que brillaban, siempre aparecen globos en los campos y no le di mucha importancia. A la vuelta pasé y me dio curiosidad y ma bajé, iba a pasar por arriba. Vi un escudo de Boca y me bajé y era una camiseta. Al principio no me di cuenta que era la camiseta homenaje a Russo porque no vi que la habían largado con los globos desde La Bombonera. Le mandé una foto a mi novia y ella me mandó el video de cuando largaron al cielo la camiseta. Ahí tomé dimensión de lo que tenía en la mano", contó el joven productor a TyC Sports sobre el hallazgo de la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo.