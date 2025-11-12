Godoy Cruz lucha por la permanencia: los números alarmantes de un equipo que tuvo 4 entrenadores

Godoy Cruz se jugará su destino en Primera División ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte con la obligación de ganar en un escenario donde aún no consiguió victorias.
Godoy Cruz necesita ganar por primera vez en el Gambarte frente a Deportivo Riestra aunque en el Clausura solo ganó un partido y su último triunfo de local fue en abril.
El Tomba está último en su zona con 11 puntos y también en la tabla anual con solo 28 unidades por lo que descenderá sino logra romper la mala racha de 8 partidos sin triunfos desde que volvió a su estadio tras la reinauguración.
La última vez que Godoy Cruz ganó de local fue por 1 a 0 ante Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, fue por la fecha 15 del Torneo Apertura y el gol lo marcó Agustín Auzmendi.
Fue su primer y único triunfo del 2025 en condición de local y en el Malvinas ya que antes de iniciar el Clausura volvió al Gambarte.
Godoy Cruz no gana desde hace 8 partidos con un saldo de 5 empates y 3 derrotas.
Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte el 19 de julio y allí registra 5 empates y 3 derrotas.
Godoy Cruz comenzó el año con Ernesto Pedernera quien solo estuvo al frente los primeros 5 partidos con 2 empates, 2 derrotas y un partido que fue suspendido por un incidente cuando estaba 0-0 ante Talleres. Un dato: en los 5 partidos el Tomba no marcó goles.
Luego llegó Esteban Solari quien dirigió 22 partidos, entre el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina (lo eliminó Excursionistas) y la Sudamericana, en la que pasó de ronda primero en su grupo y avanzó directamente a los octavos de final.
En su ciclo Godoy Cruz ganó 5 cotejos (2 en el Apertura y 3 por la Copa Sudamericana), empató 12 y perdió 5 .
Luego de su salida asumió Walter Ribonetto quien dirigió 11 partidos al Expreso entre el Clausura y la Copa Sudamericana (fue eliminado por Atlético Mineiro), ganó solamente un encuentro, perdió 6 y empató 4.
Finalmente llegó Omar Asad quien lleva solamente dos partidos dirigidos con un empate ante San Martín de San Juan y una derrota frente Atlético Tucumán.