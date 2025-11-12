Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz lucha por la permanencia: los números alarmantes de un equipo que tuvo 4 entrenadores

Godoy Cruz necesita ganar por primera vez en el Gambarte frente a Deportivo Riestra aunque en el Clausura solo ganó un partido y su último triunfo de local fue en abril.

Omar Romero
Godoy Cruz buscará quebrar la mala racha ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz se jugará su destino en Primera División ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte con la obligación de ganar en un escenario donde aún no consiguió victorias.

El Tomba está último en su zona con 11 puntos y también en la tabla anual con solo 28 unidades por lo que descenderá sino logra romper la mala racha de 8 partidos sin triunfos desde que volvió a su estadio tras la reinauguración.

auzmendi 1.jpeg
Agustín Auzmendi marcó el gol de Godoy Cruz en la última victoria de local que fue ante Atlético Tucumán en el Malvinas Argentinas. Desde que volvió al Gambarte no pudo ganar.

La última vez que el Tomba ganó de local

La última vez que Godoy Cruz ganó de local fue por 1 a 0 ante Atlético Tucumán, en el Malvinas Argentinas, fue por la fecha 15 del Torneo Apertura y el gol lo marcó Agustín Auzmendi.

Fue su primer y único triunfo del 2025 en condición de local y en el Malvinas ya que antes de iniciar el Clausura volvió al Gambarte.

Embed - GODOY CRUZ 1 - 0 ATLÉTICO TUCUMÁN I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

La mala racha del Tomba

Godoy Cruz no gana desde hace 8 partidos con un saldo de 5 empates y 3 derrotas.

  • vs. Barracas Central (L) 0-0
  • vs. Instituto (L) 1-1
  • vs. San Lorenzo (V) 0-2
  • vs. Independiente de Avellaneda (L) 1-1
  • vs. Indep. Rivadavia (V) 0-0
  • vs. Lanús (V) 0-2
  • vs. San Martín de San Juan (L) 0-0
  • vs. Atlético Tucumán (V) 2-1

Sin triunfos en el Gambarte

Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte el 19 de julio y allí registra 5 empates y 3 derrotas.

  • vs. Sarmiento de Junín 0-0
  • vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2
  • vs. Atlético Mineiro 0-1 (Copa Sudamericana)
  • vs. Vélez Sarsfield 0-2
  • vs. Barracas Central 0-0
  • vs. Instituto de Córdoba 1-1
  • vs. Independiente de Avellaneda 1-1
  • vs. San Martín de San Juan 0-0

Una temporada con cuatro entrenadores

Godoy Cruz comenzó el año con Ernesto Pedernera quien solo estuvo al frente los primeros 5 partidos con 2 empates, 2 derrotas y un partido que fue suspendido por un incidente cuando estaba 0-0 ante Talleres. Un dato: en los 5 partidos el Tomba no marcó goles.

Ernesto Pedernera.jpeg
Ernesto Pedernera empezó este 2025 dirigiendo a Godoy Cruz.

Luego llegó Esteban Solari quien dirigió 22 partidos, entre el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina (lo eliminó Excursionistas) y la Sudamericana, en la que pasó de ronda primero en su grupo y avanzó directamente a los octavos de final.

En su ciclo Godoy Cruz ganó 5 cotejos (2 en el Apertura y 3 por la Copa Sudamericana), empató 12 y perdió 5 .

Estaban solari Godoy Cruz uno.
Esteban Solari continuó el proceso.

Luego de su salida asumió Walter Ribonetto quien dirigió 11 partidos al Expreso entre el Clausura y la Copa Sudamericana (fue eliminado por Atlético Mineiro), ganó solamente un encuentro, perdió 6 y empató 4.

ribonetto 1
Walter Ribonetto dirigió 11 partidos.

Finalmente llegó Omar Asad quien lleva solamente dos partidos dirigidos con un empate ante San Martín de San Juan y una derrota frente Atlético Tucumán.

asad 3
Omar Asad lleva dos partidos dirigiendo a Godoy Cruz.

