Godoy Cruz lucha por la permanencia: los números alarmantes de un equipo que tuvo 4 entrenadores

Fue su primer y único triunfo del 2025 en condición de local y en el Malvinas ya que antes de iniciar el Clausura volvió al Gambarte.

Embed - GODOY CRUZ 1 - 0 ATLÉTICO TUCUMÁN I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

La mala racha del Tomba

Godoy Cruz no gana desde hace 8 partidos con un saldo de 5 empates y 3 derrotas.

vs. Barracas Central (L) 0-0

vs. Instituto (L) 1-1

vs. San Lorenzo (V) 0-2

vs. Independiente de Avellaneda (L) 1-1

vs. Indep. Rivadavia (V) 0-0

vs. Lanús (V) 0-2

vs. San Martín de San Juan (L) 0-0

vs. Atlético Tucumán (V) 2-1

Sin triunfos en el Gambarte

Godoy Cruz volvió al Feliciano Gambarte el 19 de julio y allí registra 5 empates y 3 derrotas.

vs. Sarmiento de Junín 0-0

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2

vs. Atlético Mineiro 0-1 (Copa Sudamericana)

vs. Vélez Sarsfield 0-2

vs. Barracas Central 0-0

vs. Instituto de Córdoba 1-1

vs. Independiente de Avellaneda 1-1

vs. San Martín de San Juan 0-0

Una temporada con cuatro entrenadores

Godoy Cruz comenzó el año con Ernesto Pedernera quien solo estuvo al frente los primeros 5 partidos con 2 empates, 2 derrotas y un partido que fue suspendido por un incidente cuando estaba 0-0 ante Talleres. Un dato: en los 5 partidos el Tomba no marcó goles.

Ernesto Pedernera.jpeg Ernesto Pedernera empezó este 2025 dirigiendo a Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Luego llegó Esteban Solari quien dirigió 22 partidos, entre el Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina (lo eliminó Excursionistas) y la Sudamericana, en la que pasó de ronda primero en su grupo y avanzó directamente a los octavos de final.

En su ciclo Godoy Cruz ganó 5 cotejos (2 en el Apertura y 3 por la Copa Sudamericana), empató 12 y perdió 5 .

Estaban solari Godoy Cruz uno. Esteban Solari continuó el proceso. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego de su salida asumió Walter Ribonetto quien dirigió 11 partidos al Expreso entre el Clausura y la Copa Sudamericana (fue eliminado por Atlético Mineiro), ganó solamente un encuentro, perdió 6 y empató 4.

ribonetto 1 Walter Ribonetto dirigió 11 partidos.

Finalmente llegó Omar Asad quien lleva solamente dos partidos dirigidos con un empate ante San Martín de San Juan y una derrota frente Atlético Tucumán.