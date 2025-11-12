Godoy Cruz, por el milagro: las promesas de los hinchas para que el Bodeguero siga en Primera

La realidad deportiva ha puesto a Godoy Cruz en esta incómoda y dolorosa situación, pero la pasión de su gente es el último salvavidas emocional. Con juramentos de abstinencia, de esfuerzo físico y hasta de renuncias deportivas, el fanático del Bodeguero ha demostrado que su amor está por encima de todo. El sábado, la suerte estará echada, pero el pacto de amor entre el Tomba y su pueblo ya ha quedado sellado.

¿Qué darían para que Godoy Cruz logre la permanencia en Primera?

Son los que están en las buenas y en las malas y, como consecuencia, son los que más sufren el presente que atraviesa Godoy Cruz. Acostumbrados a pelear en la zona alta o verse en puestos de clasificación a copas internacionales, los hinchas genuinos comienzan a realizar sus promesas y a revelar "qué darían para que se de el milagro".

Uno de ellos aceptó resignar la competitividad deportiva con tal de mantener la categoría: "Si tuviese que dar algo, sería firmar no ganar un clásico (Independiente Rivadavia, Gimnasia, San Martín de San Juan se incluyen) por tres años. También no volver a jugar una Copa Internacional por cinco. Que sea mediocridad absoluta, pero en Primera".

Otros, dejando de lado el análisis, respondieron: "Vendería a Santino Andino por 25 pesos si nos salvamos" y "Si le ganamos a Riestra hablaría con los dirigentes para poner una lata enorme de Speed en el Gambarte totalmente gratis. O una imagen de los alfajores del arquero Arce".

hinchas-godoy-cruz-1 Los hinchas de Godoy Cruz se preparan para el partido del próximo sábado, ante Deportivo Riestra.

También están los hinchas de Godoy Cruz dispuestos a realizar promesas con tal de mantener la categoría. Uno de estos respondió: "No soy mucho de la fe. Ayer hice una manifestación al universo y después pensé en la Difunta Correa (una figura popular de fe en Cuyo y San Juan). Hice una promesa a la Difunta de ir al Santuario, hacer una donación para la gente de sus alrededores, llevar una ofrenda y subir arrodillado las escaleras. También me sumé a la de un amigo, de ir caminando hasta la Virgen de Lourdes".

"Dejo de tomar alcohol por un año", "No tomo por seis meses", "Me voy caminando al challao", "Si nos salvamos dejo de fumar", "Le seco la nuca por un año a Chiqui Tapia para que anule los descensos y me saque de esta agonía" y "Ya prometí donar donar plata a todos los refugios de perros de Mendoza", son otros de los esfuerzos que los hinchas del Bodeguero están dispuestos a realizar para que el sábado, desde las 17, suceda el milagro.