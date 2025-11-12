El sueño de Estefanía Banini para el fútbol femenino de Mendoza

El campus será en Banco Mendoza y está organizado por Kick Ball Stars y la propia Estefanía Banini, será el primer evento especialmentededicado al fútbol femenino y constará de 3 días de entrenamientos técnicos, convivencia y actividades de formación dentro y fuera de la cancha.

La vigencia de Estefanía Banini y el final de su carrera

Con rodaje en España y vigencia plena, Estefanía Banini habló de su presente y lo que depara en el desenlace de su carrera: "Ya no tengo 20 años pero me encuentro realmente muy bien, jugando mucho en este Levante que peleó el año pasado por no descender y hoy está en mitad de tabla. Quiero disfrutar de lo que me queda porque sé muy bien que no es mucho".

Su mirada del fútbol femenino nacional

"Por suerte estamos mejorando, haciendo un cambio de generación. Es clave apuntar a edades tempranas para que las jugadoras lleguen a la Selección argentina con una base. Estamos perdiendo muchos talentos en las provincias y hacia ese lugar quiero apuntar con mi proyecto, a que esos talentos no queden perdidos en algún lugar del país".