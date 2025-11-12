Inicio Ovación Tenis Copa Billie Jean King
Argentina en los playoffs de la Copa Billie Jean King: cuándo juegan y dónde verlo

Argentina, con Mercedes Paz como capitana, afrontará los playoffs de la Copa Billie Jean King en busca de un lugar en las Qualifiers de la edición 2026 de la competencia.

Por UNO
El equipo argentino listo para los playoffs.

Argentina, con Mercedes Paz como capitana, afrontará este fin de semana los playoffs de la Copa Billie Jean King en busca de un lugar en las Qualifiers de la edición 2026 de la competencia por equipo más importante del tenis femenino mundial.

Solana Sierra (67), Lourdes Carlé (128), Julia Riera (183), Jazmín Ortenzi (217) y Luisina Giovannini (279) integran el equipo nacional que jugará este viernes con Eslovaquia y el domingo con Suiza para definir un lugar en la elite para 2026 ya que los otros dos conjuntos irán al Grupo I.

sierra 1
Solana Sierra es la jugadora mejor rankeada en el equipo argentino de la Copa Billie Jean King.

El Grupo C de los playoffs se disputará en las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club y Argentina, con Sierra como jugadora mejor rankeada (71) buscará hacer valer la localía ante dos rivales como Eslovaquia y Suiza cuyas principales figuras son Rebecca Sramkova (65) y Simona Waltert (97), respectivamente.

Los antecedentes de las jugadoras rivales permiten ser optimistas con la suerte de Argentina que tiene un historial en contra de 2-1 frente a las helvéticas y 2-0 ante las eslovacas.

En el ranking de la BJK Cup Argentina ocupa el puesto 24, Eslovaquia el 10 y Suiza el 16.

Argentina en los playoffs de la Billie Jean King Cup

  • Viernes 14/11: Argentina vs Eslovaquia
  • Sábado 15/11: Eslovaquia vs Suiza
  • Domingo 16/11: Argentina vs Suiza

Cada serie constará de 3 puntos (dos singles y un dobles), los partidos comenzarán a las 11 y serán transmitidos por TyC Sports.

