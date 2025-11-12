Argentina en los playoffs de la Copa Billie Jean King: cuándo juegan y dónde verlo

Solana Sierra (67), Lourdes Carlé (128), Julia Riera (183), Jazmín Ortenzi (217) y Luisina Giovannini (279) integran el equipo nacional que jugará este viernes con Eslovaquia y el domingo con Suiza para definir un lugar en la elite para 2026 ya que los otros dos conjuntos irán al Grupo I.

sierra 1 Solana Sierra es la jugadora mejor rankeada en el equipo argentino de la Copa Billie Jean King.

El Grupo C de los playoffs se disputará en las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club y Argentina, con Sierra como jugadora mejor rankeada (71) buscará hacer valer la localía ante dos rivales como Eslovaquia y Suiza cuyas principales figuras son Rebecca Sramkova (65) y Simona Waltert (97), respectivamente.