La contundente respuesta de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

Qué dijo Leandro Paredes sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

Al ser consultado por la prensa por el posible arribo de Paulo Dybala a la Boca, el capitán del equipo que dirige Claudio Úbeda fue claro y expresó: "No hablé con Paulo (Dybala) ahora. Ya he hablado varias veces con él. Ojalá que él viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás, obviamente que el deseo y la ilusión siempre están pero son decisiones muy personales en las que no me puedo meter".

La ilusión reflotó luego de que el padre de Leandro Paredes, Daniel, manifestara en una entrevista que Dybala quería jugar al Xeneize. "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos", había expresado el papá del campeón del mundo.

Por ello, Leandro Paredes -al ser nuevamente consultado por las declaraciones de su padre- sentenció: "Mi papá está re loco (risas), me demoré en venir cuando dijo que yo venía. Siempre digo que cada uno vive su vida y carrera de la manera en que crea lo mejor para cada uno así que ojala que él decida lo que quiera hacer".