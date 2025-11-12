Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
La contundente respuesta de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

Leandro Paredes habló luego del entrenamiento de Boca sobre la posible llegada Dybala al Xeneize

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Leandro Paredes se refirió a la posible llegada de Paulo Dybala a Boca.

Luego de quedarse con el Superclásico ante River, Boca prepara con entusiasmo la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura ante Tigre en la Bombonera. El optimismo por fin reina en las arcas del Xeneize y así lo manifiestan sus integrantes desde adentro.

Este miércoles, luego de entrenamiento en Casa Amarilla, varios futbolistas se detuvieron a hablar con la prensa para referirse al buen momento que atraviesa Boca. Uno de ellos fue Leandro Paredes quien no solo aludió al buen presente del Xeneize sino también a un tema que genera mucha expectativa en el mundo azul y oro: el arribo de Paulo Dybala la Boca.

dybala paredes
Leandro Paredes y Paulo Dybala jugaron juntos en la Roma.

Luego de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, en Boca volvió a sonar fuerte la idea de traer a la Joya desde la Roma para que dispute junto a Paredes el certamen internacional con la ilusión de poder alzar el trofeo por séptima vez.

Qué dijo Leandro Paredes sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

Al ser consultado por la prensa por el posible arribo de Paulo Dybala a la Boca, el capitán del equipo que dirige Claudio Úbeda fue claro y expresó: "No hablé con Paulo (Dybala) ahora. Ya he hablado varias veces con él. Ojalá que él viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás, obviamente que el deseo y la ilusión siempre están pero son decisiones muy personales en las que no me puedo meter".

La ilusión reflotó luego de que el padre de Leandro Paredes, Daniel, manifestara en una entrevista que Dybala quería jugar al Xeneize. "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos", había expresado el papá del campeón del mundo.

Por ello, Leandro Paredes -al ser nuevamente consultado por las declaraciones de su padre- sentenció: "Mi papá está re loco (risas), me demoré en venir cuando dijo que yo venía. Siempre digo que cada uno vive su vida y carrera de la manera en que crea lo mejor para cada uno así que ojala que él decida lo que quiera hacer".

