Por la fecha 10 de la Serie A el Milan recibió a la Roma y el conjunto que tiene en sus filas aPaulo Dybala no logró su objetivo: cayó por la mínima y quedó a uno del puntero Napoli, aunque en la cuarta posición. El delantero argentino tuvo una noche negra: perdió un penal y se lesionó.
Tan solo dos minutos después de ejecutar la pena máxima que podría haber significado el empate el número 21 tuvo que pedir el cambio ya que al patear sintió un pinchazo en su pierna izquierda.
La Roma de Paulo Dybala cayó frente al Milan y perdió la punta
Antes del comienzo de la fecha 10, la Serie A tenía dos líderes: Napoli y Roma; el conjunto donde brilló Diego Maradona empató sin goles con el Como y ante la caída del equipo de Dybala, quedó puntero en solitario con 22 puntos; sin embargo, los triunfos de Inter y Milan los dejaron con 21 puntos en la segunda posición junto al equipo romano, que por diferencia de goles quedó cuarto.
El Milan se había puesto en ventaja a los 39 minutos de la primera etapa con un tanto del defensor Strahinja Pavlovic, pero a los 82 del complemento Paulo Dybala tuvo la oportunidad de poner en tablas el marcador, aunque sin suerte.
El delantero argentino - que había sido elegido como el jugador más valioso del mes en la Serie A y que no perdía un penal desde hace 4 años - definió cruzado con su pierna izquierda y el Mike Maignan logró mandar la pelota al córner.
En el momento que realiza el penal Dybala se sujeta su pierna izquierda y, finalmente, fue reemplazado a los dos minutos por lesión. La última vez que había perdido un penal fue defendiendo los colores de la Juventus frente a Salernitana; con la Roma es el primero que falla tras convertir 19 penales.
Cuánto tiempo estará Dybala fuera de las canchas tras lesionarse al errar un penal en la caída de la Roma
Cuando todo indicaba que era el momento del regreso de Paulo Dybala a la Selección argentina, el delantero de 31 años volvió a sufrir una lesión que lo tendrá marginado de las canchas durante aproximadamente tres semanas.
Según informó el diario italiano Il Tempo el delantero de la Roma fue diagnosticado con una lesión de grado medio en el bíceps femoral izquierdo; de esta manera se perderá los amistosos internacionales y cuando parecía que volvía a la Selección argentina finalmente tendrá que ver los partidos de la Albiceleste por televisión mientras que la esperanza mundialista es cada vez menor.