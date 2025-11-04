Tabla Serie A El equipo de Paulo Dybala cayó al cuarto lugar por diferencia de gol.

El Milan se había puesto en ventaja a los 39 minutos de la primera etapa con un tanto del defensor Strahinja Pavlovic, pero a los 82 del complemento Paulo Dybala tuvo la oportunidad de poner en tablas el marcador, aunque sin suerte.

El delantero argentino - que había sido elegido como el jugador más valioso del mes en la Serie A y que no perdía un penal desde hace 4 años - definió cruzado con su pierna izquierda y el Mike Maignan logró mandar la pelota al córner.

MAIGNAN LE ATAJÓ EL PENAL A DYBALA. — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 2, 2025

En el momento que realiza el penal Dybala se sujeta su pierna izquierda y, finalmente, fue reemplazado a los dos minutos por lesión. La última vez que había perdido un penal fue defendiendo los colores de la Juventus frente a Salernitana; con la Roma es el primero que falla tras convertir 19 penales.

Paulo Dybala La cara de Paulo Dybala lo dice todo.

Cuánto tiempo estará Dybala fuera de las canchas tras lesionarse al errar un penal en la caída de la Roma

Cuando todo indicaba que era el momento del regreso de Paulo Dybala a la Selección argentina, el delantero de 31 años volvió a sufrir una lesión que lo tendrá marginado de las canchas durante aproximadamente tres semanas.

Según informó el diario italiano Il Tempo el delantero de la Roma fue diagnosticado con una lesión de grado medio en el bíceps femoral izquierdo; de esta manera se perderá los amistosos internacionales y cuando parecía que volvía a la Selección argentina finalmente tendrá que ver los partidos de la Albiceleste por televisión mientras que la esperanza mundialista es cada vez menor.