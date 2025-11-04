El pueblo de Texas que parece salido de una película de Navidad

Aquí la vida tiene otro color. Puedes recorrer el centro a pie y descubrir lugares como el Cruiser's Route 66 Cafe. La sensación es la de retroceder en el tiempo, a un Estados Unidos más pausado. Mucha gente de la ciudad busca este tipo de lugares para desconectar y repensar sus prioridades.

Famosa en todo el mundo, la Ruta 66 mantiene su espíritu vivo en cada esquina. Los carteles de neón, los autos clásicos y los moteles de carretera son parte del paisaje. Este pueblo conserva intacta la estética de la "Carretera Madre", ofreciendo una postal viviente de otra era.

Durante la Navidad, el lugar se transforma por completo. Una densa capa de nieve suele cubrir el pueblo y las montañas cercanas. Esta imagen, combinada con el espíritu festivo, compone la receta ideal para una Navidad de ensueño.

El espíritu de las fiestas

ruta williams La pintoresca ruta que lleva a este pequeño pueblo de Texas.

El Grand Canyon Railway se suma a la celebración con su viaje anual en el Polar Express. Tal como en la famosa película infantil, la experiencia es mágica. Durante el trayecto, camareros cantores sirven chocolate caliente y galletas con chispas de chocolate.

Este viaje tiene como destino el "Polo Norte". Allí, Papá Noel sube al tren y entrega un regalo especial a cada niño. La tradición convierte la visita en una vivencia inolvidable para las familias que llegan desde distintas partes de Estados Unidos.

La atmósfera del lugar es tan especial que sorprende que todavía no se haya filmado una película allí. Sin embargo, más allá de la Navidad, este destino es increíble en cualquier época del año. Los pueblos clásicos y auténticos siempre tienen algo que ofrecer.