Cuánto financia el Banco Ciudad para construcción, compra de terreno o vivienda modular

El Banco Ciudad tiene a disposición de sus clientes la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda", con el cual se construir, comprar un terreno o una vivienda modular. La entidad bancaria financia un porcentaje del presupuesto de obra y con el crédito podes acceder a otros beneficios exclusivos cumpliendo una serie de requisitos.
La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad con una gran variedad de opciones pensadas para las personas que desean obtener el crédito y su hogar.
Es un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Con el préstamo para la vivienda del Banco Ciudad podés construir, comprar un terreno o una vivienda modular con un crédito personal UVA de hasta $130.000.000 en un plazo de 10 años. La entidad bancaria financia hasta el 75% del presupuesto de obra con las siguientes opciones para cada caso:
Construcción de vivienda
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble
- Presupuesto de obra
Compra de terreno
- El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora
- Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Compra de Vivienda Modular
- Boleto compra venta, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos
- Factura proforma / Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Además, se pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor.
Características del préstamo para vivienda del Banco Ciudad:
La relación cuota ingreso es hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.
- Plazo hasta 120 meses
- Moneda: UVA (Unidad de Valor adquisitivo)
- Sistema de Amortización: Alemán
Por otro lado, también podés acceder al beneficio extra de exención de IVA presentado la siguiente documentación:
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble
- Planos de las obras a realizar
- Los planos deberán estar firmados por un profesional relacionado con la industria de la construcción
- Así como la presentación de los mismos en el municipio correspondiente