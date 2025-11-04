Cuánto financia el Banco Ciudad para construcción, compra de terreno o vivienda modular

creditos hipotecarios banco nación (4) El Banco Ciudad tiene una oferta de Créditos Hipotecarios UVA con diversas opciones, principalmente para la compra, construcción, refacción, mejora o ampliación de viviendas.

De cuánto es la financiación del Banco Ciudad para construcción, compra de terreno o vivienda modular

Con el préstamo para la vivienda del Banco Ciudad podés construir, comprar un terreno o una vivienda modular con un crédito personal UVA de hasta $130.000.000 en un plazo de 10 años. La entidad bancaria financia hasta el 75% del presupuesto de obra con las siguientes opciones para cada caso:

Construcción de vivienda

Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble

Presupuesto de obra

Compra de terreno

El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora

Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Compra de Vivienda Modular

Boleto compra venta, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos

Factura proforma / Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Banco Ciudad.jpg El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Además, se pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor.

Características del préstamo para vivienda del Banco Ciudad:

La relación cuota ingreso es hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.

Plazo hasta 120 meses

Moneda: UVA (Unidad de Valor adquisitivo)

Sistema de Amortización: Alemán

Por otro lado, también podés acceder al beneficio extra de exención de IVA presentado la siguiente documentación: