Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en noviembre una nueva subasta en la que se destaca el remate varios artículos Sony para PlayStation y su precio base es de $96.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
El Banco Ciudad subasta artículos de PlayStation incluidas varias consolas desde $96.000
El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online y en esta ocasión se rematan varios artículos Sony para PlayStation (3 y 4) y su precio base es de $96.000
La subasta online, número 3758, del Banco Ciudad junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) será el jueves 13 de noviembre de 11 a 12.05 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que son artículos Sony de PlayStation nuevos en cajas, sin controlar su funcionamiento y se venden en el estado que en se encuentran y exhiben.
Banco Ciudad: se subasta varios artículos Sony para PlayStation
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará varios artículos Sony incluidas dos PlayStation 3, diecinueve PlayStation 4 y cuatro joystick. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 11 a 12.05. El lote tributa IVA alícuota 21%.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
La exhibición presencial son los días 3 y 4 de noviembre, de 9 a 12, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Los contactos para exhibición y entrega son Mariela Bottino ([email protected]) y Dario Tomassi ([email protected]). Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.