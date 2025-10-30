Los clientes del Banco Ciudad tienen la posibilidad de elegir el préstamo más conveniente: cómo se hace

El préstamo del Banco Ciudad en pesos para clientes tiene estas condiciones:

Plan Sueldo Monto Máximo: Hasta $100.000.000

Jubilados Monto Máximo: Hasta $40.000.000

Tasa diferencial

Cuotas fijas mensuales

Plazo Máximo: Hasta 72 meses

El préstamo del Banco Ciudad en UVAs para clientes tiene estas condiciones:

Monto máximo: Hasta $40.000.000

Plazo Máximo: Hasta 48 meses

Ejemplo de cuota: por cada $1.000.000 pagás solo $46.042 (VALOR UVA 1.601,51. TNA 25% TEA 28,08% CFT CON IVA 34,82%)

Billetes argentino, peso argentino.jpeg Cobrando tu sueldo o jubilación en el Banco Ciudad los clientes acceden a un mundo de beneficios accediendo a condiciones exclusivas para las diferentes líneas de préstamos personales.

Es importante decir que los montos máximos varían según el tipo de cliente y la evaluación crediticia de cada uno.

Por otro lado, el Banco Ciudad también posee una "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" con el cual vas a poder "comprar un terreno o una vivienda modular" o "construir, remodelar o finalizar tu hogar".

Banco Ciudad: los destinos del préstamo personal

Los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad para los trabajadores que cobran su sueldo allí pueden ser:

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

