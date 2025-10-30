Inicio Sociedad Banco Ciudad
Los clientes del Banco Ciudad tienen la posibilidad de elegir el préstamo más conveniente: cómo se hace

El Banco Ciudad les da a sus clientes la posibilidad de elegir los préstamos que más les convenga accediendo a condiciones exclusivas con su cuenta

Marcos Barrera
Cobrando el sueldo o la jubilación en Banco Ciudad, los clientes tienen habilitado un mundo de beneficios accediendo a condiciones exclusivas con su cuenta.

El Banco Ciudad ofrece préstamos personales a sus clientes con distintas propuestas y las condiciones, como el monto máximo, pueden variar significativamente dependiendo si la persona cobra o no cobra el sueldo o la jubilación en la institución, porque se puede ser cliente, pero no cobrar los haberes allí.

Los préstamos personales del Banco Ciudad son para diversas necesidades generales, como viajes, tecnología y proyectos personales, entre otros. Se puede solicitar a través de Home Banking, ingresando a tu cuenta en el sitio web oficial, o dirigirse a una sucursal para recibir asesoramiento personalizado.

El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Siendo cliente del Banco Ciudad podés elegir el préstamo que más te conviene

Cobrando el sueldo o la jubilación en Banco Ciudad, los clientes tienen habilitado un mundo de beneficios accediendo a condiciones exclusivas con su cuenta y los valores se puede expresar en pesos o UVAs.

El préstamo del Banco Ciudad en pesos para clientes tiene estas condiciones:

  • Plan Sueldo Monto Máximo: Hasta $100.000.000
  • Jubilados Monto Máximo: Hasta $40.000.000
  • Tasa diferencial
  • Cuotas fijas mensuales
  • Plazo Máximo: Hasta 72 meses

El préstamo del Banco Ciudad en UVAs para clientes tiene estas condiciones:

  • Monto máximo: Hasta $40.000.000
  • Plazo Máximo: Hasta 48 meses
  • Ejemplo de cuota: por cada $1.000.000 pagás solo $46.042 (VALOR UVA 1.601,51. TNA 25% TEA 28,08% CFT CON IVA 34,82%)
Cobrando tu sueldo o jubilación en el Banco Ciudad los clientes acceden a un mundo de beneficios accediendo a condiciones exclusivas para las diferentes líneas de préstamos personales.

Es importante decir que los montos máximos varían según el tipo de cliente y la evaluación crediticia de cada uno.

Por otro lado, el Banco Ciudad también posee una "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" con el cual vas a poder "comprar un terreno o una vivienda modular" o "construir, remodelar o finalizar tu hogar".

Banco Ciudad: los destinos del préstamo personal

Los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad para los trabajadores que cobran su sueldo allí pueden ser:

  • Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste
  • Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés
  • Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple
  • Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial
  • Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona
  • Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Mientras que por el lado de los montos máximos, los mismos van a variar según el tipo de cliente y la evaluación crediticia de cada uno:

  • Clientes que cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $100.000.000
  • Jubilados y pensionados (específicamente): hasta $40.000.000
  • Empleados del Poder Judicial: hasta $100.000.000
  • Clientes que no cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $20.000.000
  • Nuevos clientes (no clientes): hasta $10.000.000
  • Línea Préstamo Personal UVA: hasta $40.000.000

