Paulo Dybala y el loco festejo "paternal" por su golazo al Sassuolo por la Serie A de Italia

En el primer cuarto de hora del partido entre el Sassuolo y la Roma AS por la Serie A italiana, el atacante cordobés y campeón mundial con la Selección argentina en Qatar 2022 participó del armado de un veloz ataque, y tras un rebote del arquero local Arijanet Muric, metió un zapatazo que se clavó en el ángulo y abrió el marcador para Il Lupo.

La faceta tierna del goleador Paulo Dybala por su próxima paternidad

Pero fuera de la cuestión futbolística, el festejo lo llevó a Dybala a mostrar su cara afectiva, y al enfrentar a la cámara de la televisión italiana hizo una dedicatoria evidente a su esposa, Oriana Sabatini, poniendo la pelota debajo de la camiseta, simulando un embarazo, y poniéndose el pulgar en la boca, como un bebé.