Paulo Dybala y el loco festejo "paternal" por su golazo al Sassuolo por la Serie A de Italia

Este domingo el argentino Paulo Dybala demostró dos cosas en el partido por la octava fecha de la máxima categoría del fútbol italiano: que está loco de felicidad por su inminente paternidad, y que sigue afilado como atacante de la Roma AS.
La Roma visitó al Sassuolo por la octava fecha de la Serie A, y Paulo Dybala abrió el marcador y festejó con dedicatoria a Oriana Sabatini y su futura hija
En el primer cuarto de hora del partido entre el Sassuolo y la Roma AS por la Serie A italiana, el atacante cordobés y campeón mundial con la Selección argentina en Qatar 2022 participó del armado de un veloz ataque, y tras un rebote del arquero local Arijanet Muric, metió un zapatazo que se clavó en el ángulo y abrió el marcador para Il Lupo.
Pero fuera de la cuestión futbolística, el festejo lo llevó a Dybala a mostrar su cara afectiva, y al enfrentar a la cámara de la televisión italiana hizo una dedicatoria evidente a su esposa, Oriana Sabatini, poniendo la pelota debajo de la camiseta, simulando un embarazo, y poniéndose el pulgar en la boca, como un bebé.
Esta no es la primera muestra de felicidad de Paulo Dybala por su paternidad ya que para el pasado Día de la Madre, publicó un tierno posteo saludando a la futura mamá de su primera hija.
La posible fecha de nacimiento de la niña del matrimonio Dybala- Sabatini sería el 11 de marzo, coincidente con el cumpleaños de quien será su abuela materna, la venezolana Catherine Fulop.
La Roma AS visitó este domingo al Sassuolo por la octava ronda del Calcio, en partido disputado en el estadio Città del Tricolore. El equipo capitalino pelea en lo más alto de la tabla con el Napoli, que viene de ganarle al Inter de Lautaro Martínez 3 a 1, y acumula 18 unidades. El triunfo de la Roma lo igualará en el primer puesto.