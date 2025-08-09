Dybala conmovió al fútbol con un gran gesto por la memoria de Diogo Jota

dybala-diogo-jota Dybala le puso flores a Diogo Jota.

En su visita a las instalaciones del Liverpool, la “Joya” se acercó al espacio donde hinchas y allegados dejaron flores y recuerdos en homenaje al ex jugador que conquistó diversos logros importantes con la institucón británica. Allí, el argentino depositó un ramo de flores blancas, sumándose al tributo colectivo. Un duro silecio se apoderó de la situación que generó un momento sagrado para todas las personas que estuvieron en la escena, todos recordaron a Diogo Jota con mucho respeto.

El emotivo video de Dybala

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1954150542466326573&partner=&hide_thread=false Paulo Dybala y Claudio Ranieri, dejándole flores al altar de Diogo Jota en Anfield, antes del amistoso Everton-Roma…



Qué imagen. pic.twitter.com/iS0ScA2gwB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 9, 2025

El momento quedó registrado en un video difundido por los canales oficiales de la AS Roma, su actual club, y rápidamente se viralizó en redes sociales. “Tributo a Diogo”, fue el mensaje con el que la institución italiana acompañó la publicación en Instagram, que recibió cientos de comentarios de respeto y admiración hacia el gesto de Dybala.