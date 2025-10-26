Inicio Ovación Fútbol Premier League
¡Triunfazo!

Premier League: un Buendía para Dibu Martínez y Aston Villa, que venció al Manchester City

El Aston Villa ganó por la Premier League y los argentinos fueron fundamentales para que los tres puntos se queden en casa

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Aston Villa ganó por la Premier League al Manchester City.

Aston Villa ganó por la Premier League al Manchester City.

Por la fecha 9 de la Premier League se vieron las caras Aston Villa y Manchester City en un duelo de necesitados: mientras que los Villanos venían de perder sorpresivamente contra Go Ahead Eagles por la Europa League, los dirigidos por Pep Guardiola no pueden hacer pie en el torneo local y quedaron rezagados en la tabla de posiciones.

Emiliano Buendía tuvo un rol protagonista frente el Go Ahead Eagles ya que tuvo la oportunidad de empatar el partido en el final desde el punto de penal, pero el viento le jugó una mala pasada y la pelota se fue por arriba del travesaño; por lo tanto, que el entrenador le confiara nuevamente la titularidad fue un acto de respaldo para el jugador argentino.

Y el mediocampista que utiliza la 10 en la espalda no desentonó: hizo la asistencia para que el Aston Villa - que contó con Dibu Martínez en el arco - venciera por 1 a 0 al Manchester City. De igual manera encendió las alarmas porque tuvo que salir lesionado a los 29 minutos de la primera etapa.

Emiliano Buendía
Buendía fue fundamental en el triunfo del Aston Villa en la Premier League.

Buendía fue fundamental en el triunfo del Aston Villa en la Premier League.

Premier League: un Buendía para Dibu Martínez y Aston Villa

El Aston Villa tenía que recibir al Manchester City Luego del papelón sufrido en Europa League y, a priori, los tres puntos fácilmente podían ser para el equipo comandado por Pep Guardiola.

Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery cedieron la pelota mientras que fueron efectivos en la parte defensiva, lo que fue suficiente para que los Citadinos remataran 18 veces, pero solo cuatro tuvieron como destino el arco protegido por el Dibu Martínez.

Buendía se jugaba un partido paralelo al perder el penal que podría haber significado el empate contra un equipo que marcha en el puesto 12 de la liga de Países Bajos y logró sobreponerse realizando la asistencia del único gol del partido.

Se jugaban los 18 minutos de la primera etapa cuando el Aston Villa tuvo un tiro de esquina y decidieron articular una jugada preparada; fue así que el mediocampista argentino hizo un pase al medio para que el defensor Matty Cash controlara la pelota y sacara un zapatazo que se clavó en el fondo de la red.

Embed

Antes de que finalizara la primera etapa Haaland tuvo la oportunidad de empatar el encuentro cuando Bernardo Silva lo dejó solo frente al Dibu Martínez, pero el noruego erró su definición. En el complemento la situación no cambió y los once jugadores del Aston Villa defendieron para estampar el resultado final con el triunfo local por 1 a 0.

Embed

¿Cuándo vuelve a jugar el Aston Villa por la Premier League?

Luego del importante triunfo frente al Manchester City, el Aston Villa alcanzó la séptima posición con 15 puntos, fruto de cuatro partidos ganados y tres empatados, mientras que ha empatado en dos oportunidades.

Dibu Martínez
El Dibu consiguió un triunfazo en Premier League.

El Dibu consiguió un triunfazo en Premier League.

La próxima parada no es fácil de afrontar ya que por la décima fecha de la Premier League el equipo donde juega Buendía y Martínez tendrá que visitar al Liverpool de Alexis Mac Allister, quienes también tienen 15 puntos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas