Las mejores perlitas del GP de México de F1 con Colapinto como protagonista

El piloto recibió el apoyo del músico argentino al punto que ha declarado que Bizarrap le dijo: "Boludo, decime qué es lo que necesitas. Yo te ayudo"; el patrocinio fue tal que el artista y el CEO de Globant iniciaron una colecta para que Colapinto lograra llegar a la F2 y, al tiempo, el gran salto a la Fórmula 1.

Embed "Le regalé, (a Franco) antes de que salga, una sorpresa"



"Siempre ¡Aguante Franco!"@bizarrap y su apoyo incondicional a Franco Colapinto #MexicoGP | #Colapinto pic.twitter.com/fUfe9AWiR6 — Atención Colapinto (@atencionfc) October 26, 2025

En el GP de México el nacido en Pilar volvió a utilizar una de las gorras del músico mostrando un outfit arrasador mientras que también se dieron a conocer de los amigos juntos en el país norteamericano.

Bizarrap - Colapinto Franco Colapinto se mostró con su amigo Bizarrap.

Además, el piloto argentino tuvo la visita de un representante del rock nacional ya que Charly Alberti - baterista de Soda Stereo - también se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para acompañarlo.

Charly Alberdi - Colapinto El baterista manifestó su apoyo a Franco Colapinto.

La imagen es acompañada con un sentido mensaje: "Vamos Franco!! Admiraciones totales!".

El emotivo mensaje de Franco Colapinto a su padre

En la previa del GP de México Franco Colapinto habló con ESPN donde le envió un cariñoso mensaje a su papá en el día de su cumpleaños: "Le mandamos un beso a papi, él me dio esta pasión y siempre se lo agradezco, ojalá que tenga un lindo día allá en Buenos Aires".

Embed Franco Colapinto a su papá!



“Le mandamos un beso a papi, él me dio esta pasión y siempre se lo agradezco, ojalá que tenga un lindo día.”



© @ESPNArgentina pic.twitter.com/QR8JkjCcFJ — Guada (@francopoints) October 26, 2025

"Ojalá que nos veamos pronto", concluyó.

Franco Colapinto y su padre Franco Colapinto junto a su padre.

Franco Colapinto protagonizó un susto para sus fanáticos

En el arranque de la carrera Franco Colapinto sufrió un un momento que podría haber terminado de la peor manera, sin embargo, con decisiones rápidas y profesionales el piloto de Alpine pudo sobreponerse y volver al circuito sin consecuencias.

Embed La largada de Franco Colapinto en el #MexicoGP



Stroll lo deja sin pista, toca el pasto y hace trompo.



A seguir! pic.twitter.com/r7EIjNNllu — Atención Colapinto (@atencionfc) October 26, 2025

Lance Stroll lo dejó sin pista, Colapinto tocó el pasto y protagonizó un trompo que escandalizó a los fanáticos del argentino. No obstante, solo quedó en un susto.