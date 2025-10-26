Inicio Ovación Automovilismo GP de México de F1
¡Un popurrí !

Las mejores perlitas del GP de México de F1 con Colapinto como protagonista

Franco Colapinto hizo de las suyas en México con imágenes y momentos que quedarán en el recuerdo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto causa sensación en México.

Franco Colapinto tiene una manera de ser que conquista: tiene buena onda con sus colegas, siempre le saca una sonrisa a los fanáticos de la F1 y cuando es consultado por los periodistas deja frases simpáticas con momentos divertidos. Y la previa del GP de México de F1 no fue la excepción.

Recibió la visita de su amigo Bizarrap y la de un batero que es parte de la historia del rock argentino, le dedicó un sentido mensaje a su papá y protagonizó un trompo en la largada que preocupó a los hinchas del piloto argentino.

Franco Colapinto a lo Bizarrap

Conocido es que Colapinto y Bizarrap guardan una gran amistad, es así que en numerosas ocasiones se los ha visto juntos ya sea compartiendo una cena, haciendo videos para las redes sociales o jugando al pádel en el predio de Fernando Belasteguín en Barcelona.

El piloto recibió el apoyo del músico argentino al punto que ha declarado que Bizarrap le dijo: "Boludo, decime qué es lo que necesitas. Yo te ayudo"; el patrocinio fue tal que el artista y el CEO de Globant iniciaron una colecta para que Colapinto lograra llegar a la F2 y, al tiempo, el gran salto a la Fórmula 1.

En el GP de México el nacido en Pilar volvió a utilizar una de las gorras del músico mostrando un outfit arrasador mientras que también se dieron a conocer de los amigos juntos en el país norteamericano.

Bizarrap - Colapinto
Franco Colapinto se mostró con su amigo Bizarrap.

Además, el piloto argentino tuvo la visita de un representante del rock nacional ya que Charly Alberti - baterista de Soda Stereo - también se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para acompañarlo.

Charly Alberdi - Colapinto
El baterista manifestó su apoyo a Franco Colapinto.

La imagen es acompañada con un sentido mensaje: "Vamos Franco!! Admiraciones totales!".

El emotivo mensaje de Franco Colapinto a su padre

En la previa del GP de México Franco Colapinto habló con ESPN donde le envió un cariñoso mensaje a su papá en el día de su cumpleaños: "Le mandamos un beso a papi, él me dio esta pasión y siempre se lo agradezco, ojalá que tenga un lindo día allá en Buenos Aires".

"Ojalá que nos veamos pronto", concluyó.

Franco Colapinto y su padre
Franco Colapinto junto a su padre.

Franco Colapinto protagonizó un susto para sus fanáticos

En el arranque de la carrera Franco Colapinto sufrió un un momento que podría haber terminado de la peor manera, sin embargo, con decisiones rápidas y profesionales el piloto de Alpine pudo sobreponerse y volver al circuito sin consecuencias.

Lance Stroll lo dejó sin pista, Colapinto tocó el pasto y protagonizó un trompo que escandalizó a los fanáticos del argentino. No obstante, solo quedó en un susto.

