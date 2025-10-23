Europa League: No fue un Buendía para Dibu Martínez, ni para Dybala, pese a que volvió al gol

dibu Dibu Martínez tuvo un mal día en la Europa League.

En Deventer, Países Bajos, el Go Ahead Eagles logró una de las victorias más importantes de su historia al vencer 2 a 1 al Aston Villa que tuvo a Dibu Martínez como titular y desperdició una chance clara de empatar cuando Emiliano Buendía ejecutó un penal por encima del travesaño.

CON EL DIBU MARTÍNEZ DE TITULAR, LOS VILLANOS CAYERON | G.A. Eagles 2-1 Aston Villa | RESUMEN

En el estadio Olímpico de la capital italiana, Roma tuvo como titulares a Matías Soulé y Paulo Dybala, autor de un gol de penal, pero cayó 2 a 1 ante el Viktoria Plzen checo.