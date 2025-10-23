Europa League: No fue un Buendía para Dibu Martínez, ni para Dybala, pese a que volvió al gol

Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, perdió como visitante ante el ignoto Go Ahead Eagles y la Roma, pese al gol de Paulo Dybala, cayó como local ante el Viktoria Plzen de República Checa por la tercera fecha de la Europa League.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Buendía, perdió ante el ignoto Go Ahead Eagles y la Roma cayó como local ante el Viktoria Plzen por la tercera fecha de la Europa League.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, perdió como visitante ante el ignoto Go Ahead Eagles y la Roma, pese al gol de Paulo Dybala, cayó como local ante el Viktoria Plzen de República Checa por la tercera fecha de la Europa League.
En Deventer, Países Bajos, el Go Ahead Eagles logró una de las victorias más importantes de su historia al vencer 2 a 1 al Aston Villa que tuvo a Dibu Martínez como titular y desperdició una chance clara de empatar cuando Emiliano Buendía ejecutó un penal por encima del travesaño.
En el estadio Olímpico de la capital italiana, Roma tuvo como titulares a Matías Soulé y Paulo Dybala, autor de un gol de penal, pero cayó 2 a 1 ante el Viktoria Plzen checo.
La jornada de la Europa League no fue buena para los argentinos ya que el Betis, con Giovanni Lo Celso de titular, apenas pudo igualar 0 a 0 con el Genk de Bélgica.