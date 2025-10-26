Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Encuesta: Independiente Rivadavia, finalista de la Copa Argentina: ¿Cuál es el partido más importante de su historia?

Independiente Rivadavia eliminó a River y avanzó a la final de la Copa Argentina, en Córdoba, donde hace casi dos años logró el ascenso a Primera. La pregunta surge sola: ¿Cuál es el partido más importante de la historia de la Lepra?

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Independiente Rivadavia eliminó a River y avanzó a la final de la Copa Argentina, y fue en Córdoba, donde hace casi dos años logró el ansiado ascenso a Primera División, dos triunfos que ya son hitos en los más de 100 años de historia del club del Parque General San Martín.

La pregunta surge sola: ¿Cuál es el partido más importante de la historia de la Lepra? Aquel ante Almirante Brown, el del viernes ante uno de los grandes del fútbol argentino o algún otro que haya quedado en la memoria del equipo más popular del fútbol mendocino.

"Es muy difícil posicionar un solo partido como el más importante de la historia. Lo que sí es seguro: lo hecho en los últimos 18 años por Independiente ha sido lo más relevante y decisivo. Desde la final con Brown de Madryn para ascender al Nacional B (2007) al partidazo inolvidable vs. Almirante Brown para llegar a Primera (2023). Sin dejar de lado el batacazo espectacular en la actual Copa Argentina para eliminar nada menos que a River y acceder por primera vez a la gran final. No sé cuál es el partido más importante porque cada uno tiene sus matices. Lo que sí sé es que la Lepra se sigue superando y va por más", respondió Pablo Philippens, periodista de Diario UNO.

"Yo pienso que si no ganaba aquella final no estaría dónde está hoy, pero en consecuencia, el de River debe ser el más importante", dijo Fabián Salamone, uno de los enviados especiales de Ovación a Córdoba.

"La semifinal de la Copa Argentina es el partido más importante del Azul porque nunca llegó a esa instancia. Si Independiente Rivadavia es campeón será inédito para el fútbol mendocino ya que nunca se logró un título de esa trascendencia" (Gustavo Privitera) "La semifinal de la Copa Argentina es el partido más importante del Azul porque nunca llegó a esa instancia. Si Independiente Rivadavia es campeón será inédito para el fútbol mendocino ya que nunca se logró un título de esa trascendencia" (Gustavo Privitera)

"Para mi la semi con River", eligió Diego Agraín de Radio Nihuil, mientras que Raúl Adriazola, de Ovación, optó por "la final por el ascenso" y otros fueron más allá como Gustavo De Marinis, del UNO, que dijo: "Hasta ahora la semifinal con River, pero si gana la copa será ese el más importante" y el Tano Robles, de Nihuil y Canal 7 indicó: "El más importante es la final de la Copa Argentina, por lejos, porque es un partido que le puede dar un título nacional que ningún equipo mendocino tiene, por lo tanto un título oficial supera todo lo demás, es el partido más importante de la historia de Independiente y del fútbol mendocino".

"La final con Argentinos porque de ganar sería su primer título oficial lo que le significa la estrella en su escudo y por primera vez clasificación a Copa Libertadores de América" (Daniel Fiochetta). "La final con Argentinos porque de ganar sería su primer título oficial lo que le significa la estrella en su escudo y por primera vez clasificación a Copa Libertadores de América" (Daniel Fiochetta).

Chipi Ríos, quien relató para Radio Nihuil la histórica semifinal ante River, señaló: "Yo voy por la opción de que el próximo es el más importante: la final ante Argentinos Juniors. Porque es histórico para el club, obtener un título a nivel nacional, jugaría un certamen internacional como la Copa Libertadores y tendría la posibilidad de obtener otro título más. Entonces, el más importante es el que viene, para la historia de Independiente Rivadavia el partido con Argentinos Juniors, sin dudas, es el más importante".

Los triunfos más importantes de la Lepra en el viejo Nacional

  • 1973: vs. Boca 1-0 con gol de Documento Ibáñez
  • 1979: vs Argentinos Juniors 2-1 con Maradona como rival.
  • 1982: vs River 2-1 en el Monumental y 4-2 en el Malvinas.

