Encuesta: Independiente Rivadavia, finalista de la Copa Argentina: ¿Cuál es el partido más importante de su historia?

lepra brown 1 La Lepra ascendió hace dos años en Córdoba.

"Yo pienso que si no ganaba aquella final no estaría dónde está hoy, pero en consecuencia, el de River debe ser el más importante", dijo Fabián Salamone, uno de los enviados especiales de Ovación a Córdoba.

"La semifinal de la Copa Argentina es el partido más importante del Azul porque nunca llegó a esa instancia. Si Independiente Rivadavia es campeón será inédito para el fútbol mendocino ya que nunca se logró un título de esa trascendencia" (Gustavo Privitera)

"Para mi la semi con River", eligió Diego Agraín de Radio Nihuil, mientras que Raúl Adriazola, de Ovación, optó por "la final por el ascenso" y otros fueron más allá como Gustavo De Marinis, del UNO, que dijo: "Hasta ahora la semifinal con River, pero si gana la copa será ese el más importante" y el Tano Robles, de Nihuil y Canal 7 indicó: "El más importante es la final de la Copa Argentina, por lejos, porque es un partido que le puede dar un título nacional que ningún equipo mendocino tiene, por lo tanto un título oficial supera todo lo demás, es el partido más importante de la historia de Independiente y del fútbol mendocino".

berti 2 El denominador común de las últimas hazañas de la Lepra es Alfredo Berti. Foto: Nicolás Ríos/UNO

"La final con Argentinos porque de ganar sería su primer título oficial lo que le significa la estrella en su escudo y por primera vez clasificación a Copa Libertadores de América" (Daniel Fiochetta).

Chipi Ríos, quien relató para Radio Nihuil la histórica semifinal ante River, señaló: "Yo voy por la opción de que el próximo es el más importante: la final ante Argentinos Juniors. Porque es histórico para el club, obtener un título a nivel nacional, jugaría un certamen internacional como la Copa Libertadores y tendría la posibilidad de obtener otro título más. Entonces, el más importante es el que viene, para la historia de Independiente Rivadavia el partido con Argentinos Juniors, sin dudas, es el más importante".

Los triunfos más importantes de la Lepra en el viejo Nacional