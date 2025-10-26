Elecciones 2025: A los 91 años, Jeannette votó una vez más: "Sueño con políticos que piensen en el pueblo y no en ellos mismos"

Este domingo Jeannette votó con la misma emoción de siempre

Su lucidez impresiona. Habla pausado, eligiendo con cuidado cada palabra. Dice que este domingo fue con la misma emoción de siempre, pero con un deseo profundo: que los gobernantes empiecen a pensar en la gente. “Pienso que tal vez, de ahora en más, mejore y que piensen más en el pueblo. Que no sigan con la corrupción y los robos”.

Jeannette ghellinaza sufraga contenta en godoy cruz 91 años Una abuela que da el ejemplo y que mantiene intacta la esperanza en la democracia.

A lo largo de los años, Jeannette ha sido testigo de tiempos buenos y malos, de promesas cumplidas y de otras que se desvanecieron en los discursos. Sin embargo, nada la ha hecho desistir de participar. “Los legisladores que quisiera elegir deben ser honestos, inteligentes, preparados para esos cargos, que piensen en la gente y sus necesidades, y no en sus propios bolsillos o intereses personales”, manifestó.

Jeannette Ghellinaza vota a los 91 "Que los gobernantes sean honestos y estén preparados para los cargos", es el deseo de Jeannette.

Habla de política con un sentido cívico admirable y también con la convicción de desear el bien común.

Y aunque sabe que el futuro no le pertenece del todo, piensa en quienes vienen detrás. Por eso, su mensaje a los jóvenes es claro y directo: “Les aconsejaría que no dejen de votar y que sepan elegir. Que busquen a las personas que realmente los beneficien en su futuro, en sus estudios, en sus trabajos y en sus actividades. Que busquen gente honesta, que piensen en esa juventud que debe ir adelante. Que no dejen de avanzar ayudados por las personas que los van a gobernar”.

Jeannette se emociona cuando habla de sus nietos, de la vida que sigue, del país que aún sueña. “Que no dejen de votar”, repite. Este domingo, ella lo hizo una vez más, fiel a sus principios, convencida de que la esperanza también se deposita en una urna.