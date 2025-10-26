Aunque sus pasos hoy son más pausados, su convicción sigue firme. Jeannette Koueter de Ghellinaza tiene 91 años y este domingo, como lo ha hecho durante toda su vida, fue a votar. Lo hizo en la mesa 317 del Instituto Nicolás Avellaneda, situado en av. San Martín 1154, Godoy Cruz.
Elecciones 2025: A los 91 años, Jeannette votó una vez más: "Sueño con políticos que piensen en el pueblo y no en ellos mismos"
“Hoy deseo elegir a mi criterio a las personas que quiero que me gobiernen y que me favorezcan y no que me perjudiquen”, dijo la mujer, viuda y abuela, quien ha visto pasar muchas etapas de la historia argentina.
Viuda de Aníbal Ghellinaza, madre de tres hijos —Edgardo, Roland y Fernando— y orgullosa abuela de Leandro, Mariano, Emiliano y María Pía, Jeannette conserva intacta la esperanza en la democracia, aunque no deja de lado su mirada crítica. “La democracia evolucionó en transparencia, pero no en calidad, porque hoy hay muchos políticos corruptos. No se puede avanzar si piensan solamente en ellos y no en el pueblo”, reflexiona.
Este domingo Jeannette votó con la misma emoción de siempre
Su lucidez impresiona. Habla pausado, eligiendo con cuidado cada palabra. Dice que este domingo fue con la misma emoción de siempre, pero con un deseo profundo: que los gobernantes empiecen a pensar en la gente. “Pienso que tal vez, de ahora en más, mejore y que piensen más en el pueblo. Que no sigan con la corrupción y los robos”.
A lo largo de los años, Jeannette ha sido testigo de tiempos buenos y malos, de promesas cumplidas y de otras que se desvanecieron en los discursos. Sin embargo, nada la ha hecho desistir de participar. “Los legisladores que quisiera elegir deben ser honestos, inteligentes, preparados para esos cargos, que piensen en la gente y sus necesidades, y no en sus propios bolsillos o intereses personales”, manifestó.
Habla de política con un sentido cívico admirable y también con la convicción de desear el bien común.
Y aunque sabe que el futuro no le pertenece del todo, piensa en quienes vienen detrás. Por eso, su mensaje a los jóvenes es claro y directo: “Les aconsejaría que no dejen de votar y que sepan elegir. Que busquen a las personas que realmente los beneficien en su futuro, en sus estudios, en sus trabajos y en sus actividades. Que busquen gente honesta, que piensen en esa juventud que debe ir adelante. Que no dejen de avanzar ayudados por las personas que los van a gobernar”.
Jeannette se emociona cuando habla de sus nietos, de la vida que sigue, del país que aún sueña. “Que no dejen de votar”, repite. Este domingo, ella lo hizo una vez más, fiel a sus principios, convencida de que la esperanza también se deposita en una urna.