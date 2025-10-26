Truco de costura en casa: crea un bolso tote bag cómodo y canchero con una remera que no uses

Si estás empezando, lo primero y principal es buscar ayuda o guías en internet para realizar tus proyectos. Prepara un buen costurero con los elementos básicos, como tijeras, hilos de diferentes colores, agujas, papel para molde, regla, alfileres, corta hilachas y pinza para descoser.

La costura es muy buena para la economía del hogar, el medioambiente, las manos y la mente.

Elige proyectos de costura acordes a tu nivel de experiencia. Si recién comienzas, lo mejor es buscar un truco para coser accesorios pequeños o prendas de ropa básicas con patrones simples. Comenzar de a poco te permite adquirir experiencia y manejar técnicas nuevas de a poco.

La aguja y el hilo son claves en el mundo de la costura. Cada truco o proyecto de hilos requiere un tipo de hilo y un grosor de agua en concordancia con la tela. Para telas más finas, agujas más angostas y para telas gruesas, agujas gruesas.

Lava las telas antes de coser, ya que muchos tejidos se achican en contacto con el agua. También es importante que realices las puntadas en dirección al hilo de la tela para mantener la caída y forma. Busca siempre un truco o tutorial para diseñar y coser reduciendo los problemas y fallas.