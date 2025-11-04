Gastón ya tiene su camiseta de Sebastián Villa para alentar a Independiente Rivadavia en la final

Sobre cómo será su ruta de viaje de cara a la final de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors, detalló: "Se viaja tempranito, mañana tipo 6. Con mis dos amigos, mi hermana y mi novia. Salimos todos en caravana para allá".

"Ya teníamos reservado el alojamiento de antes. El domingo dijeron que los socios tenían que ir a anotarse y salimos como pudimos al Parque. Nos anotamos y tuvimos que ir ayer temprano a hacer la fila. Como estábamos anotados tuvimos esa prioridad por ser socios. Por ese lado bien, pero fue un poco desorganizado. Costó. Es increíble lo que se vive y lo que genera la Lepra", detalló sobre la odisea para conseguir su entrada.

Al ser consultado sobre si el de este miércoles es el partido más importante en la historia de Independiente Rivadavia, soltó: "Tengo 21 años. De lo que yo he vivido, después del partido con Almirante Brown, creo que sin duda es el partido más importante de la historia. La dimensión de lo que genera y lo que puede llegar a ser si llegamos a ganar es increíble. Es lo que todo el hincha soñó desde toda la vida".

Embed - Gastón Saint André, ganador de la camiseta de Sebastián Villa

Si la Lepra gana no solamente sumará una estrella, sino que sacará boleto directo para la Copa Libertadores 2026. "Se me pone la piel de gallina, puede llegar a ser lo más lindo del mundo, tener que viajar a otros lados, a otros países, todo a seguir a la lepra. Una locura increíble, sin palabras", manifestó Gastón.

Antes de despedirse, se refirió a la promesa que realizó con su grupo de amigos: "La promesa que venimos teniendo con los chicos es la de tatuarnos, la venimos estirando, pero está ahí. No hay nada charlado todavía. Tampoco vamos a crear nuevas cábalas, las cábalas ya están. Si llega a pasar lo que todos queremos, algo vamos a tener que hacer".