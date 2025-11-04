Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Gastón ya tiene su camiseta de Sebastián Villa para alentar a Independiente Rivadavia en la final

Gastón Saint André, de 21 años, pasó por la redacción de Diario UNO para retirar su camiseta de Sebastián Villa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gastón, feliz con el premio que ganó en el sorteo de Diario UNO.

En un presente soñado para el hincha de Independiente Rivadavia, hubo uno en particular que comenzó con el pie derecho la previa de la final de la Copa Argentina. Se trata de Gastón Saint André, quien fue el ganador de la camiseta de Sebastián Villa.

El joven de 21 años, que cuenta las horas para emprender con los suyos el viaje rumbo a la provincia de Córdoba, se presentó en la redacción de Diario UNO junto a Rebeca Sánchez, su novia, a retirar el premio que lo acompañará a uno de los partidos más importantes en la historia del club de sus amores.

Ganador camiseta Sebastián Villa
Gastón y Rebeca pasaron por Grupo América para retirar su premio.

La palabra del ganador de la camiseta de Sebastián Villa

Con una sonrisa de oreja a oreja, graficó sus emociones: "La verdad que muy contento, muy agradecido a todos por cómo me han tratado, por ganarme la camiseta de Sebastián. La verdad que la alegría es inmensa. Dios quiera que mañana podamos festejar todos juntos. Es inexplicable lo que podemos llegar a vivir, no tenemos dimensión".

Sobre cómo será su ruta de viaje de cara a la final de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors, detalló: "Se viaja tempranito, mañana tipo 6. Con mis dos amigos, mi hermana y mi novia. Salimos todos en caravana para allá".

"Ya teníamos reservado el alojamiento de antes. El domingo dijeron que los socios tenían que ir a anotarse y salimos como pudimos al Parque. Nos anotamos y tuvimos que ir ayer temprano a hacer la fila. Como estábamos anotados tuvimos esa prioridad por ser socios. Por ese lado bien, pero fue un poco desorganizado. Costó. Es increíble lo que se vive y lo que genera la Lepra", detalló sobre la odisea para conseguir su entrada.

Al ser consultado sobre si el de este miércoles es el partido más importante en la historia de Independiente Rivadavia, soltó: "Tengo 21 años. De lo que yo he vivido, después del partido con Almirante Brown, creo que sin duda es el partido más importante de la historia. La dimensión de lo que genera y lo que puede llegar a ser si llegamos a ganar es increíble. Es lo que todo el hincha soñó desde toda la vida".

Si la Lepra gana no solamente sumará una estrella, sino que sacará boleto directo para la Copa Libertadores 2026. "Se me pone la piel de gallina, puede llegar a ser lo más lindo del mundo, tener que viajar a otros lados, a otros países, todo a seguir a la lepra. Una locura increíble, sin palabras", manifestó Gastón.

Antes de despedirse, se refirió a la promesa que realizó con su grupo de amigos: "La promesa que venimos teniendo con los chicos es la de tatuarnos, la venimos estirando, pero está ahí. No hay nada charlado todavía. Tampoco vamos a crear nuevas cábalas, las cábalas ya están. Si llega a pasar lo que todos queremos, algo vamos a tener que hacer".

