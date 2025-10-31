Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Sin Leandro Paredes y con dos cambios: así formará Boca ante Estudiantes

Claudio Úbeda ratificó lo realizado en el entrenamiento del jueves y definió el once titular con el que Boca visitará a Estudiantes

Fabián Salamone
Fabián Salamone
El DT de Boca definió el equipo titular para el partido ante Estudiantes.

Tras la importante y necesaria victoria ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, Boca se prepara para un nuevo encuentro en condición de visitante. Este domingo, desde las 16, el Xeneize se verá las caras con Estudiantes de La Plata en UNO.

Este duelo no solamente será clave para las aspiraciones del Xeneize de comenzar a asegurar su lugar en los playoffs del torneo Clausura, sino que significaría un paso clave para sus aspiraciones de volver a disputar la Copa Libertadores en 2026.

Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla y se perderá el partido de Boca ante Estudiantes.

En este contexto Claudio Úbeda tiene definido el equipo. Durante la práctica de este viernes ratificó lo realizado durante el jueves y en total serán dos las variantes con respecto al once inicial que enfrentó a Barracas.

La formación de Boca, sin Paredes, para visitar a Estudiantes

De los dos cambios que introducirá el director técnico de Boca, uno es obligado. Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla y deberá purgar con una fecha de suspensión.

De esta manera el mediocampista, campeón del mundo con la Selección argentina y bicampeón de América, llegará limpio tanto al Superclásico del próximo fin de semana como a la recta final del torneo.

Su lugar será ocupado por Tomás Belmonte. Úbeda lo vio bien en los entrenamientos y de esta manera el ex Lanús le ganó la pulseada a Ander Herrera.

El otro que retornará a la titularidad es Exequiel Zeballos. El Changuito, figura en la victoria de Boca ante Barracas Central, se ganó el puesto producto de sus buenas presentaciones en los últimos partidos. Williams Alarcón, quien dejó dudas el pasado lunes, retornará al banco de suplentes.

En este contexto, y pasando en limpio, Úbeda buscará hacerse fuerte en un terreno siempre complicado con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

