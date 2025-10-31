Sin Leandro Paredes y con dos cambios: así formará Boca ante Estudiantes

La formación de Boca, sin Paredes, para visitar a Estudiantes

De los dos cambios que introducirá el director técnico de Boca, uno es obligado. Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla y deberá purgar con una fecha de suspensión.

De esta manera el mediocampista, campeón del mundo con la Selección argentina y bicampeón de América, llegará limpio tanto al Superclásico del próximo fin de semana como a la recta final del torneo.

Su lugar será ocupado por Tomás Belmonte. Úbeda lo vio bien en los entrenamientos y de esta manera el ex Lanús le ganó la pulseada a Ander Herrera.

El otro que retornará a la titularidad es Exequiel Zeballos. El Changuito, figura en la victoria de Boca ante Barracas Central, se ganó el puesto producto de sus buenas presentaciones en los últimos partidos. Williams Alarcón, quien dejó dudas el pasado lunes, retornará al banco de suplentes.

La Plata — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 31, 2025

En este contexto, y pasando en limpio, Úbeda buscará hacerse fuerte en un terreno siempre complicado con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.