Natalia Oreiro tiene brillo propio y deslumbra en Netflix con la película dramática más esperada del 2025

El estreno de esta entrega en la plataforma de Netflix, que está teniendo una enorme repercusión entre los suscriptores entre todas las series y películas, fue el 31 de octubre de 2025, con una trama imperdible que dura 1 hora y 46 minutos.

netflix-pelicula-la-mujer-de-la-fila-natalia-oreiro Es atrapante la trama de esta nueva película que acaba de llegar a Netflix.

Netflix: de qué trata la película La mujer de la fila

La nueva película que acaba de llegar a la plataforma de Netflix, tiene como protagonista a Andrea Casamiento (Natalia Oreiro), una madre que comienza a padecer un tormento y está atrapada en una pesadilla. De un día para otro su hijo cae preso injustamente y para poder verlo, tiene que hacer la fila en la puerta del penal, como todas las demás mujeres. De a poco y de manera cotidiana, Andrea comienza a involucrarse en los problemas de los familiares de los detenidos, quiénes le ayudan a pasar el duro momento en la larga espera que le lleva sacar a su hijo de prisión. Pero un hecho en particular obliga a Andrea a hacerle frente al límite de su amor y fortaleza.

netflix-natalia-oreiro-la-mujer-de-la-fila Natalia Oreiro arrasa como protagonista en esta película recién estrenada en Netflix.

Reparto de La mujer de la fila, película de Netflix

Natalia Oreiro (Andrea Casamento)

Amparo Noguera (La Veintidós)

Alberto Ammann (Alejo)

Federico Heinrich (Gustavo)

Marcela Acuña (Coca)

Lide Uranga (Alicia)

Mora Recalde (Clara)

Iride Mockert (Guadalupe)

Tráiler de La mujer de la fila, película de Netflix

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Dónde ver la película La mujer de la fila, según la zona geográfica