En otro brillante papel protagónico de Natalia Oreiro, la plataforma de Netflix acaba de realizar un estreno de los más esperados y que es perfecto para ver el fin de semana. Se trata de la película La mujer de la fila, un plan ideal para no moverse de la pantalla.
Natalia Oreiro tiene brillo propio y deslumbra en Netflix con la película dramática más esperada del 2025
Esta película que tiene Natalia Oreiro en una de sus mejores versiones dramáticas, es de origen argentino y promete llegar a lo más alto del ranking de reproducciones este 2025.
Los usuarios se encontrarán con la historia una madre que sufre al ver cómo encarcelaron a su hijo de manera injusta y vive momentos muy dramáticos junto a otras personas, en la fila para ingresar y ver a sus familiares detenidos en la cárcel
El estreno de esta entrega en la plataforma de Netflix, que está teniendo una enorme repercusión entre los suscriptores entre todas las series y películas, fue el 31 de octubre de 2025, con una trama imperdible que dura 1 hora y 46 minutos.
Netflix: de qué trata la película La mujer de la fila
La nueva película que acaba de llegar a la plataforma de Netflix, tiene como protagonista a Andrea Casamiento (Natalia Oreiro), una madre que comienza a padecer un tormento y está atrapada en una pesadilla. De un día para otro su hijo cae preso injustamente y para poder verlo, tiene que hacer la fila en la puerta del penal, como todas las demás mujeres. De a poco y de manera cotidiana, Andrea comienza a involucrarse en los problemas de los familiares de los detenidos, quiénes le ayudan a pasar el duro momento en la larga espera que le lleva sacar a su hijo de prisión. Pero un hecho en particular obliga a Andrea a hacerle frente al límite de su amor y fortaleza.
Reparto de La mujer de la fila, película de Netflix
- Natalia Oreiro (Andrea Casamento)
- Amparo Noguera (La Veintidós)
- Alberto Ammann (Alejo)
- Federico Heinrich (Gustavo)
- Marcela Acuña (Coca)
- Lide Uranga (Alicia)
- Mora Recalde (Clara)
- Iride Mockert (Guadalupe)
Tráiler de La mujer de la fila, película de Netflix
Dónde ver la película La mujer de la fila, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mujer de la fila se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The woman in the line se puede ver en Netflix.
- España: la película La mujer de la fila se puede ver en Netflix.