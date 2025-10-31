Cuánto gano si dejo $700.000 en mi cuenta del Banco Nación

Lo notorio es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, tenía una estrategia muy atrasada para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera virtual en busca de una renta que, por modesta, nunca es despreciable.

Si bien el Banco Nación ofrece una alta tasa de interés en los plazo fijos a 30, 60 y 90 días existe la desventaja de tener que esperar este tiempo para tener disponible el dinero.

No obstante, si se deja un saldo en cuenta, genera una renta por día, por mes y por año. La tasa para quienes elijan esta opción es del 34% anual al 29 de octubre.

Quienes dejan $700.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:

Por año: $238.000,00

$238.000,00 Por mes: $19.833,33$

$19.833,33$ Por día: $652,05$

Es importante recordar que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días. En otras palabras, se está tomando una tasa de interés simple y no de interés compuesto para la información de esta nota.