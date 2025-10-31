Cuándo juega la Selección argentina vs. Bélgica en el Mundial Sub 17 de Qatar

El conjunto dirigida por Diego Placente continúa con su preparación en la capital del país asiático dónde el próximo lunes 3 de noviembre a las 10.45 (hora argentina) jugará ante los belgas.

La Selección argentina prepara en Qatar el debut en el Mundial Sub 17.

Con la base del plantel que ganó el Torneo de L'Alcudia el conjunto nacional completará su participación en la fase de grupos el jueves 6 de noviembre con Túnez a las 9.30 y el domingo 9 de noviembre lo hará con Fiji a las 8.30.