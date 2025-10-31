Inicio Ovación Fútbol Mundial Sub 17
Cuándo juega la Selección argentina vs. Bélgica en el Mundial Sub 17 de Qatar

La Selección argentina ya está en Doha donde debutará frente a Bélgica en el Mundial Sub 17 que se jugará en la Aspire Zone, en Al Rayyan.

Por UNO
La Selección argentina ya está en Doha donde debutará frente a Bélgica en el Mundial Sub 17 que se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones de la Aspire Zone, en Al Rayyan.

El conjunto dirigida por Diego Placente continúa con su preparación en la capital del país asiático dónde el próximo lunes 3 de noviembre a las 10.45 (hora argentina) jugará ante los belgas.

La Selección argentina prepara en Qatar el debut en el Mundial Sub 17.

Con la base del plantel que ganó el Torneo de L'Alcudia el conjunto nacional completará su participación en la fase de grupos el jueves 6 de noviembre con Túnez a las 9.30 y el domingo 9 de noviembre lo hará con Fiji a las 8.30.

El Mundial Sub 17 será el primero con 48 selecciones que se dividirán en 12 grupos de 4 equipos cada uno y clasificarán a 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.

El plantel de la Selección argentina en el Mundial Sub 17

  • 1 José Alberto Castelau de Roa (Real Madrid)
  • 2 Fernando Nicolás Closter (Independiente)
  • 3 Simón Valentín Escobar (Vélez Sarsfield)
  • 4 Misael Zalazar (Talleres)
  • 5 Santiago Espíndola (River Plate)
  • 6 Matías Satas (Boca Juniors)
  • 7 Felipe Esquivel (River Plate)
  • 8 Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys)
  • 9 Thomas de Martis (Lanús)
  • 10 Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • 11 Ramiro Tulián (Belgrano)
  • 12 Juan Manuel Centurión (Independiente)
  • 13 Thiago Yanez (Argentinos Juniors)
  • 14 Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
  • 15 Alejandro Tello (Racing Club)
  • 16 Felipe Pujol (Vélez Sarsfield)
  • 17 Mateo Exequiel Martínez (Racing Club)
  • 18 Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • 19 Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
  • 20 Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
  • 21 Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

