Cuándo juega la Selección argentina vs. Bélgica en el Mundial Sub 17 de Qatar

La Selección argentina ya está en Doha donde debutará frente a Bélgica en el Mundial Sub 17 que se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones de la Aspire Zone, en Al Rayyan.
El conjunto dirigida por Diego Placente continúa con su preparación en la capital del país asiático dónde el próximo lunes 3 de noviembre a las 10.45 (hora argentina) jugará ante los belgas.
Con la base del plantel que ganó el Torneo de L'Alcudia el conjunto nacional completará su participación en la fase de grupos el jueves 6 de noviembre con Túnez a las 9.30 y el domingo 9 de noviembre lo hará con Fiji a las 8.30.
El Mundial Sub 17 será el primero con 48 selecciones que se dividirán en 12 grupos de 4 equipos cada uno y clasificarán a 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros.