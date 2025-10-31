Arquitectura y decoración: cinco ideas para mantener fresca tu casa con poca plata

Este truco es simple y efectivo. Solamente hay que abrir dos aberturas opuestas (dos ventanas, o una ventana y una puerta) al mismo tiempo, lo que permite que el aire circule rápidamente, renovando y refrescando naturalmente el ambiente. Para que sea más efectivo es mejor hacerlo a primera hora de la mañana y al anochecer, cuando las temperaturas exteriores son más bajas. Un ventilador de pie cerca de una de las ventanas, ayudará a impulsar el flujo de aire y aumentar su eficiencia.

2-Plantas Estratégicas: barreras naturales contra el calor

Las plantas no solo embellecen cada ambiente, también actúan como reguladores naturales de la temperatura. El proceso de transpiración vegetal libera humedad en el ambiente, ayudando a bajar el calor interno. Lo mejor es colocarlas cerca de ventanas y balcones para crear un "efecto barrera" que frene la entrada de calor.

Cinco consejos para refrescar la casa Plantas, colores claros, ventilación cruzada y telas livianas, claves para alejar el calor dentro de casa. Freepik.

3-Telas ligeras y de colores claros

Hay que guradar hasta el próximo invierno las mantas de lana y las fundas de sillón de tejidos gruesos. El algodón, el lino y el bambú son los mejores aliados en verano, ya que son transpirables y ligeros. También es bueno cambiar las sábanas y las fundas de almohadones por versiones hechas con estos materiales. Además, optar por colores claros (blanco, marfil, celeste, verde agua) en toda tu decoración, ya que reflejan la luz y el calor, a diferencia de los oscuros, que los absorben.

4-Controlá el calor desde el exterior

Toldos, pérgolas, celosías o cortinas exteriores (como las de bambú o screen) son excelentes para reducir la radiación solar antes de que ingrese a la casa. Esta estrategia es mucho más eficaz que cualquier cortina interior, ya que corta la fuente de calor en el origen, pudiendo reducir la temperatura interior varios grados. También es conveniente pintar el techo de blanco con alguna pintura asfáltica o membrana plástica que, además de prevenir goteras y humedad, bajan notablemente la temperatura interior.

Cinco consejos para refrescar tu casa 2 Las plantas de exterior, incluyendo enredaderas en pérgolas, son muy buenas para regular la temperatura interna de una casa. Freepik.

5-Electrodomésticos y luces "frías"

Algunos aparatos electrónicos y ciertos tipos de luces son fuentes ocultas de calor. Los electrodomésticos generan calor residual, incluso si están apagados, por lo que se recomienda desenchufar lo que no estés usando (como cargadores o televisores en stand-by). Un cambio primordial es reemplazar las lámparas halógenas tradicionales por tecnología LED: consumen mucha menos energía y casi no emiten calor, lo que contribuye significativamente a un ambiente más fresco.