Arquitectura y decoración: las casas cápsula que competirán con las casas prefabricadas y Tiny house

Constanza Delgado subraya en su perfil de Instagram @arq.constanzadel que "son módulos habitacionales prefabricados que se instalan en apenas unas horas, cuestan mucho menos que una construcción tradicional y pueden adaptarse a distintos usos".

Casas cápsula 3 Las casas cápsula son versátiles se pueden instalar en dos o tres horas. Para ti

La casas cápsula ya se están comercializando en Argentina, y surgieron como una alternativa/solución rápida, versátil y de bajo costo frente a los largos procesos de la construcción tradicional. La gran diferencia radica en la velocidad (se pueden montar en dos o tres horas) y en que llegan listas para habitar, incluyendo:

Instalaciones eléctricas.

Revestimientos.

Aislación térmica incluidos.

Así lo explica la profesional en su libro “Diseño para el bienestar. Espacios que activan el cerebro, reducen el estrés y mejoran la salud”.

Casas cápsula 4 Por dentro. Así se ve una casa cápsula. Para ti

Las casas cápsula están siendo utilizadas hoy en contextos muy variados. Gracias a su diseño modular, pueden funcionar como: