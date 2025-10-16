Arquitectura y decoración: cómo es un mini baño y 3 ideas ingeniosas para decorarlo

Tres consejos de decoración para armar un mini baño con onda

En ocasiones sucede que en nuestro hogar no contamos con espacios amplios y necesarios para decorar y acomodar los muebles como queremos.

También puede suceder que al tratarse de un ambiente diminuto no nos queda otra que resignar esas aspiraciones deco con las que soñamos y nos vemos envueltas en tener que inventar y diseñar estrategias para que todo funcione. Además hay materiales que -principalmente en los baños- no debemos utilizar.

En este sentido, el baño suele ser uno de esos espacios en los que hay que resignar metros, y ahí nos vemos haciendo malabares para ubicar desde la bacha hasta la bañera (si es que tenemos la suerte de poder incluirla dentro del diseño). Con pocos metros y algunos muebles inteligentemente ubicados podemos resolver este dilema y así tener un baño con estilo y con todo lo que necitamos para que se vuelva funcional. A continuación, te damos algunas recomendaciones para que elijas la que más te gusta.

Jugar con el color: los tonos claros, como el blanco, el arena o el gris perla, amplían la sensación de espacio y potencian la luz natural. Si preferís una propuesta más audaz, animate a incluir una pared de acento en azul profundo, verde oliva o gris carbón: aportan carácter sin recargar el ambiente.

Mini baño Colores mate en la grifería y azul profundo en las paredes son tendencia en la decoración de un mini baño.

Pensar de manera vertical: el espacio aéreo es tu gran aliado. Incorporá repisas flotantes, estantes livianos o botiquines con espejo para mantener el orden sin perder superficie. Además, los muebles suspendidos generan una sensación de ligereza que agranda visualmente el baño.

Mini baño 2 Unos estantes pueden darnos mucho lugar en un mini baño.

Accesorios que sumen estilo y orden: optá por toalleros, jaboneras o portarrollos que se fijen a la pared para liberar las mesadas. Unificar los dispensadores en materiales como vidrio, cerámica o acero cepillado da una sensación de armonía y diseño cuidado.