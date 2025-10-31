El plan de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para visitar a Aldosivi antes de la final de la Copa Argentina

Todos en Independiente Rivadavia piensan en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, pero antes Alfredo Berti y sus dirigidos tienen que jugar en Mar del Plata con Aldosivi por el Torneo Clausura.
La Lepra aún tiene chances matemáticas de llegar a los playoffs y de meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales, pero para mantenerlas debe ganar en la Ciudad Feliz ante el equipo que está más comprometido en la lucha por la permanencia.
Está claro que el partido de este sábado a las 14.45 en el estadio José María Minella (TV por TNT Sports) es importante, pero sobre todo para los hinchas ha quedado opacado por la final del miércoles próximo.
Por eso es que Berti tiene previsto jugar con un equipo alternativo y preservar a los once probables titulares para el partido del miércoles en Córdoba.
Sin ninguno de los once que fueron titulares en la semifinal ante River, Alfredo Berti pondría una formación alternativa ante Aldosivi.
El probable equipo sería con Marinelli; Peinipil, Flores, Valenti, Bonifacio; Retamar, Tonetto, Ortega; Bucca; Barbieri y Sartori.
El resultado entre la Lepra y Aldosivi es importante para Godoy Cruz en su lucha por la permanencia en Primera.
Si bien el Tomba tiene por delante una verdadera final ante San Martín de San Juan, los marplatenses hoy están últimos tanto en los promedios como en la tabla anual y en esta última solo tienen 3 puntos menos que el Expreso.