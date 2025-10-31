El plan de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para visitar a Aldosivi antes de la final de la Copa Argentina

Por eso es que Berti tiene previsto jugar con un equipo alternativo y preservar a los once probables titulares para el partido del miércoles en Córdoba.

La probable formación de Independiente Rivadavia ante Aldosivi

Sin ninguno de los once que fueron titulares en la semifinal ante River, Alfredo Berti pondría una formación alternativa ante Aldosivi.

El probable equipo sería con Marinelli; Peinipil, Flores, Valenti, Bonifacio; Retamar, Tonetto, Ortega; Bucca; Barbieri y Sartori.

Godoy Cruz mira de reojo a la Lepra

El resultado entre la Lepra y Aldosivi es importante para Godoy Cruz en su lucha por la permanencia en Primera.

Si bien el Tomba tiene por delante una verdadera final ante San Martín de San Juan, los marplatenses hoy están últimos tanto en los promedios como en la tabla anual y en esta última solo tienen 3 puntos menos que el Expreso.