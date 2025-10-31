Inicio Ovación Basquet Huracán Las Heras
Huracán Las Heras y Rivadavia básquet levantan el telón de la Liga Argentina

Tras meses de preparación, llegó el día: Huracán Las Heras y el Naranja se estrenan este fin de semana en el torneo nacional

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Rivadavia básquet jugará su novena temporada en Liga Argentina.

Fin de la espera, arranca la Liga Argentina. El segundo torneo masculino más importante del país en lo que respecta al básquet levanta el telón de la fase regular y hay dos esperanzas mendocinas en carrera: Huracán Las Heras y Rivadavia básquet estrenan temporada buscando hacer un buen papel.

El primero en salir al ruedo será Huracán Las Heras. El Globo debutará en la categoría tras hacer un gran papel en el Torneo Federal pasado. Este viernes desde las 21.30, el equipo de Agustín Pujol recibirá a Hindú en el estadio Vicente Polimeni: "Queremos hacer un buen papel y dar pelea a nivel nacional", dijo el DT en la previa del estreno.

Rivadavia básquet recién jugará el domingo, ante el mencionado Hindú que aprovechará el viaje para meter doble fecha. Para el Naranja será la novena temporada de manera ininterrumpida e intentará volver a estar en la discusión por el ascenso, como viene haciendo en los últimos años.

basquet-liga federal-huracan las heras-talleres tafi viejo-01 (1).jpg

El arranque de Huracán Las Heras

  • Hoy vs Hindú de Córdoba
  • 4 de Noviembre San Isidro de San Francisco
  • 5 de Noviembre vs Sportivo Suardi
  • 12 de Noviembre vs Comunicaciones de Mercedes

El arranque de Rivadavia básquet

  • 2 de Noviembre vs Hindú
  • 7 de Noviembre vs Villa San Carlos
  • 9 de Noviembre vs Independiente BBC
  • 14 de Noviembre vs Comunicaciones

San José sale al ruedo en Liga Nacional

Luego de una gira negativa con un par de derrotas en Córdoba y Rosario, San José vuelve a jugar de visitante por Liga Nacional femenina. Córdoba será nuevamente el escenario, con dos paradas complicadas ante Hindú e Instituto.

