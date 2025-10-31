Huracán Las Heras y Rivadavia básquet levantan el telón de la Liga Argentina

El primero en salir al ruedo será Huracán Las Heras. El Globo debutará en la categoría tras hacer un gran papel en el Torneo Federal pasado. Este viernes desde las 21.30, el equipo de Agustín Pujol recibirá a Hindú en el estadio Vicente Polimeni: "Queremos hacer un buen papel y dar pelea a nivel nacional", dijo el DT en la previa del estreno.

Rivadavia básquet recién jugará el domingo, ante el mencionado Hindú que aprovechará el viaje para meter doble fecha. Para el Naranja será la novena temporada de manera ininterrumpida e intentará volver a estar en la discusión por el ascenso, como viene haciendo en los últimos años.