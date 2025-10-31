No es Pinamar: la playa escondida entre médanos y bosques ideal para unas vacaciones en la costa argentina

aguas verdes balneario Aguas Verdes es una localidad del partido de La Costa.

Es perfecto para las familias que quieren conocer un balneario tranquilo, de hecho apenas llegas, el paisaje invita a bajar un cambio y dejar atrás el estrés de la ciudad. Las playas de Aguas Verdes se destacan por su amplitud y su arena fina. El mar, gracias a un microclima particular, suele tener aguas un poco más cálidas que en otras zonas de la costa bonaerense.

Resulta un destino para grupos de amigos, parejas o familias que buscan tranquilidad y quieren relajarse, pero sin resignar comodidad, ya que hay alquiler de carpas, sombrillas y actividades recreativas durante toda la temporada de verano.

Aguas Verdes esta inmerso en un entorno natural, rodeado de bosques de pinos y eucaliptos, ideales para hacer caminatas, cabalgatas o recorer en bicicleta. Nada mejor que un plan que combine el océano y un bosque de fondo.

Por otro lado, este balneario tiene dunas de arena cubiertas de vegetación. Resultan un escenario perfecto para pasear en cuatriciclo, practicar sandboard o simplemente disfrutar un atardecer mágico.

aguas verdes Aguas Verdes resulta un destino ideal para unas vacaciones tranquilas. Imagen: Freepik.

Las familias que viajan a este destino estratégico pueden conocer otros destinos cercanos como La Lucila del Mar, Costa del Este, San Bernardo, Costa Azul o Mar de Ajó. De esta forma, pueden sumar paseos y ampliar la experiencia de las vacaciones.