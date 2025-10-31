No es Pinamar: la playa escondida entre médanos y bosques ideal para unas vacaciones en la costa argentina

Algunos prefieren vacacionar entre las multitudes de gente en Mar del Plata, mientras que otros optan por destinos como Pinamar, que combinan el bosque y la playa, aunque también suele estar lleno de turistas. A continuación, exploramos una playa de la costa argentina que combina bosques y medanos, pero tiene un ambiente mucho más relajado.
Aguas Verdes es una localidad de la provincia de Buenos Aires que pertenece al partido de La Costa. Esta localidad turística y balnearia, se ubica a orillas del océano Atlántico. Limita con Costa del Este al norte y Lucila del Mar al sur, con la que se conecta mediante la avenida Crucero 9 de julio.
Una playa unica
Queda a solo 354 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, así que el viaje en auto dura menos de cuatro horas. Quienes viajan desde Mendoza tienen que recorrer 1.345 kilómetros, poco menos de 15 horas en coche. Sino, quienes quieren ahorrarse las horas en la ruta pueden tomar un vuelo desde Mendoza hacia Buenos Aires, y desde allí un ómnibus hasta Aguas Verdes.
Es perfecto para las familias que quieren conocer un balneario tranquilo, de hecho apenas llegas, el paisaje invita a bajar un cambio y dejar atrás el estrés de la ciudad. Las playas de Aguas Verdes se destacan por su amplitud y su arena fina. El mar, gracias a un microclima particular, suele tener aguas un poco más cálidas que en otras zonas de la costa bonaerense.
Resulta un destino para grupos de amigos, parejas o familias que buscan tranquilidad y quieren relajarse, pero sin resignar comodidad, ya que hay alquiler de carpas, sombrillas y actividades recreativas durante toda la temporada de verano.
Aguas Verdes esta inmerso en un entorno natural, rodeado de bosques de pinos y eucaliptos, ideales para hacer caminatas, cabalgatas o recorer en bicicleta. Nada mejor que un plan que combine el océano y un bosque de fondo.
Por otro lado, este balneario tiene dunas de arena cubiertas de vegetación. Resultan un escenario perfecto para pasear en cuatriciclo, practicar sandboard o simplemente disfrutar un atardecer mágico.
Las familias que viajan a este destino estratégico pueden conocer otros destinos cercanos como La Lucila del Mar, Costa del Este, San Bernardo, Costa Azul o Mar de Ajó. De esta forma, pueden sumar paseos y ampliar la experiencia de las vacaciones.