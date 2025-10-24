Inicio Ovación Basquet San José
Básquet

San José cantó victoria en casa y sigue sumando en la Liga Nacional

San José venció al conjunto riojano por 71-58 y sumó su cuarto triunfo en el certamen. Nuevamente, Ashia McCalla fue la la gran figura del Santo.

Por UNO
San José logró su cuarta victoria en el torneo.

San José logró su cuarta victoria en el torneo.

Hugo Pérez y Pablo González

San José volvió a sonreír tras vencer a Fusión Riojana por 71-58 y consiguió su cuarta victoria para no perderle pisada a Hindú e Instituto. El primer y tercer cuarto del equipo de Santander fueron la clave del encuentro. De costumbre, tremenda actuación de McCalla para lograr el triunfo.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 10.35.41 PM
San Jos&eacute; gan&oacute; en casa y ahora arranca la gira.

San José ganó en casa y ahora arranca la gira.

El arranque fue para un San José dotado de gol y seguido de buenas defensas. En los primeros cinco minutos, anotó 20 puntos de la mano de McCalla (5), Pérez (5) y Da Silva (5), para forzar el primer tiempo muerto de las riojanas (20-12), el buen funcionamiento continuó para las dirigidas por Santander, finalizando el primer período con una ventaja de 18 puntos (31-13). Durante el segundo capítulo, Fusión Riojana pudo recuperarse, con un parcial 11-2, en los últimos minutos y lograr reducir la ventaja, de cara al segundo tiempo, a 12 unidades.

El tercer cuarto comenzó con un bombazo de las riojanas para bajar los dígitos de diferencia, sin embargo, el Santo se desató con un 10-0, nuevamente con la aparición de McCalla (7) y un triple de Serangeli pudo volver a sacar la ventaja máxima de 20 (61-41). La diferencia fue suficiente para que San José aguantara los diez minutos restantes y así lo fue, a pesar que el último parcial final fue para Fusión, San José abrochó su cuarto triunfo por 71-58.

Lo que viene para San José en Liga Nacional

San José no detiene su agenda en Liga Nacional. Tras vencer a Fusión, el Santo viajará a Córdoba para enfrentar a Chañares el próximo lunes, mientras que Fusión tendrá que verse las caras con Quimsa el martes próximo en Santiago del Estero. Luego, la agenda seguirá con el duelo en Rosario ante Náutico.

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas