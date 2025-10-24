San José cantó victoria en casa y sigue sumando en la Liga Nacional

WhatsApp Image 2025-10-24 at 10.35.41 PM San José ganó en casa y ahora arranca la gira. Hugo Pérez y Pablo González

El arranque fue para un San José dotado de gol y seguido de buenas defensas. En los primeros cinco minutos, anotó 20 puntos de la mano de McCalla (5), Pérez (5) y Da Silva (5), para forzar el primer tiempo muerto de las riojanas (20-12), el buen funcionamiento continuó para las dirigidas por Santander, finalizando el primer período con una ventaja de 18 puntos (31-13). Durante el segundo capítulo, Fusión Riojana pudo recuperarse, con un parcial 11-2, en los últimos minutos y lograr reducir la ventaja, de cara al segundo tiempo, a 12 unidades.

El tercer cuarto comenzó con un bombazo de las riojanas para bajar los dígitos de diferencia, sin embargo, el Santo se desató con un 10-0, nuevamente con la aparición de McCalla (7) y un triple de Serangeli pudo volver a sacar la ventaja máxima de 20 (61-41). La diferencia fue suficiente para que San José aguantara los diez minutos restantes y así lo fue, a pesar que el último parcial final fue para Fusión, San José abrochó su cuarto triunfo por 71-58.