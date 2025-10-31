La AFA presentó al nuevo sponsor de la Liga Profesional para las temporadas 2026 y 2027

futbol-afa-liga profesional-sponsor-mercado libre (1)

El predio de la AFA en la localidad de Ezeiza fue el escenario para el anuncio y la presentación del nuevo patrocinador. Allí el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y el director comercial y de marketing, Leandro Petersen, presentaron a Mercado Libre, que estuvo representado por su presidente Juan Martín De La Serna y su vice Juan Lavista.

Mercado Libre: el nuevo sponsor de la Liga Profesional de Fútbol

La empresa multinacional de comercio electrónico unirá su nombre de fantasía con las competencias de las próximas dos temporadas de la máxima categoría del fútbol argentino, donde juegan los equipo Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, y desde el año próximo lo hará Gimnasia y Esgrima. Los torneos Clausura y Apertura llevarán el nombre MercadoLibre delante.

"Desarrollamos vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto

El presidente de AFA, Chiqui Tapia destacó que “continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero”.

En sintonía con el presidente del ente regulador del fútbol argentino, el Jefe Comercial y de Marketing de AFA, Leandro Petersen definió a la empresa de comercio electrónico como “una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol".

independiente rivadavia equipo En la cartelería de la Liga Profesional de Fútbol, Mercado Libre reemplazará a la plataforma de apuestas online Betano como naming sponsor para las temporadas 2026 y 2027.

“Que una empresa líder como Mercado Libre elija asociarse a la AFA es una muestra clara de que estamos en el camino correcto. Hoy la AFA es una marca global, moderna y atractiva, y esta alianza consolida nuestro crecimiento dentro y fuera de la cancha” agregó el director comercial y de marketing de AFA.

El "orgullo enorme" de Mercado Libre

Por su parte, Juan Martín De La Serna afirmó que “es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos”.

Además de ser el naming sponsor de los torneos de primera división en 2026 y 2027, la empresa ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de acceder a entradas para los partidos de la Liga Profesional, sorteos y premios exclusivos a los que podrán acceder gracias a este acuerdo.