El Superclásico Boca vs. River ya tiene día y horario: la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura en la que se distingue el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

Por UNO
El Superclásico ya tiene día y hora.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura en la que se distingue el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, en La Bombonera.

El duelo será decisivo para las chances de ambos de clasificarse a la Copa Libertadores por la tabla anual y se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30.

boca river.JPG

Ese día a las 21.30 jugará Godoy Cruz en Tucumán ante Atlético y el lunes 10, desde las 21.15, Independiente Rivadavia tendrá su último partido del año como local en el Gargantini frente a Central Córdoba.

La fecha 15 será la penúltima de la fase regular y seguramente sus resultados definan gran parte de la clasificación a playoffs, así como también la clasificación a las copas y los descensos por la tabla anual.

La fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

  • 21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

  • 17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
  • 19.15 Talleres – Platense (Zona B)
  • 21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
  • 21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

  • 16.30 Boca – River (interzonal)
  • 19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
  • 19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
  • 21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
  • 21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

  • 17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
  • 19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
  • 21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
  • 21.15 Independiente Rivadavia – Central Córdoba (Zona A)

