Racing vs Flamengo: el sorprendente poco tiempo de juego neto que tuvo el partido

En el Estadio Maracaná, Racing recibió un gol cuando el partido se moría (en el minuto 88). El remate de Jorge Carrascal, que se iba desviado, rebotó en Marcos Rojo y terminó en el fondo de la red.

Minutos antes, el defensor había dejado nocaut a Santiago Sosa con un codazo, lo que derivó en que el mediocampista y figura de la Academia terminara en el quirófano. De esta manera, Gustavo Costas perdió a uno de sus soldados más regulares para la vuelta, y vaya que lo necesitó.

En el primer tiempo en Avellaneda el equipo dirigido por Filipe Luis dio la sensación que saldría a buscar el partido, pero Racing se plantó firme y empezó a meter a los once visitantes en el arco. Para colmo, en el minuto 56 el delantero Gonzalo Plata vio la tarjeta roja y las aspiraciones de Flamengo cambiaron drásticamente. Dejó de ser un equipo ofensivo para dedicarse exclusivamente a defender y, claro, a hacer tiempo.

Tarjeta Roja a Plata Gonzalo Plata se fue expulsado frente a Racing: demoró cuatro minutos en salir.

Jugadores visitantes desplomados en el campo de juego al mínimo contacto, Agustín Rossi tomaba carrera desde detrás de su arco para ejecutar los saques de meta, una expulsión que demoró cuatro minutos en concretarse y tiros libres que se caracterizaron por su pasividad.

Todos estos ingredientes conformaron una molotov de inactividad deportiva que culminó con cifras realmente preocupantes ya que el tiempo neto de juego fue sorprendente y vergonzoso.

El sorprendente poco tiempo de juego neto que tuvo el partido de Racing

En el segundo tiempo quedaron en segundo plano los jugadores, planteos técnicos y hasta el apoyo de los hinchas de la Academia que recibieron a sus hinchas de una manera histórica y el protagonista absoluto del partido fue la falta de fluidez en el juego.

Las interrupciones fueron una constante al punto que 365Score informó que en el complemento solo se disputaron 20.47 minutos. Una cifra alarmante; para colmo ni siquiera los seis minutos que agregó el chileno Piero Maza Gomez se jugaron ya que también hubo detenciones de juego y el colegiado lo terminó segundos antes del final cuando Agustín Rossi tenía la pelota en sus manos.

Además, en los segundos 45 minutos el partido presentó diferentes secuencias que conllevaron tiempo parado que no fue agregado: la expulsión de Gonzalo Plata (demoró cuatro minutos en salir), la tarjeta roja a Marcos Rojo que fue retirada por el VAR y se realizaron 10 modificaciones.

Los números no mienten