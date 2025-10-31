La película estadounidense de Netflix que arrasa con una historia de muerte, herencia y traición

Cuando uno no sabe que elegir en el catálogo de Netflix y da vueltas sin parar, es mejor revisar cuáles son las mejores recomendaciones. En ese sentido, todo el mundo debería ver la película Mentiras peligrosas, una producción estadounidense de 2020 que arrasa a nivel mundial.
Protagonizada por Camila Mendes, la propuesta que se destaca entre todas las series y películas, está escrita por David Golden y cuenta con la dirección de Michael Scott.
Todo aquel que se siente a ver la película de Netflix, uno de los platos fuertes del género dramático y de terror, se encontrará con la historia de una chica que comienza a trabajar cuidando a un anciano adinerado. Y cuando esté fallece, supuestamente por causas naturales, el testamento indica que tu herencia era para su cuidadora, que apenas lo arropaba hacía 4 meses. Es ahí cuando comienza una serie de conspiraciones, llenas de secretos, engaños y mucho peligro.
El estreno de la película de Netflix en la plataforma fue a fines de abril de 2020, con una duración de 1 hora y 37 minutos.
Netflix: de qué trata la película Mentiras peligrosas
Los usuarios de Netflix se encontraron con una trama inquietante, que tiene a la cuidadora Katie Franklin (Camila Mendes) como protagonista. Justamente, ésta dedicada y buena chica se transforma la heredera de una fortuna por parte de un anciano. A su vez, Katie se ve envuelta en una red de engaños y asesinatos. Y para poder sobrevivir, no tendrá que confiar en nadie, ni mucho menos en sus seres queridos.
Reparto de Mentiras peligrosas, película de Netflix
- Camila Mendes (Katie Franklin)
- Jessie Usher (Adam Kettner)
- Jamie Chung (Julia Byron-Kim)
- Cam Gigandet (Mickey Hayden)
- Sasha Alexander (Chesler)
- Elliott Gould (Leonard Wellesley)
- Michael P. Northey (George Calvern)
Tráiler de Mentiras peligrosas, película de Netflix
Dónde ver la película Mentiras peligrosas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mentiras peligrosas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dangerous lies se puede ver en Netflix.
- España: la película Mentiras peligrosas se puede ver en Netflix.