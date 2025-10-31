La película estadounidense de Netflix que arrasa con una historia de muerte, herencia y traición

Protagonizada por Camila Mendes, la propuesta que se destaca entre todas las series y películas, está escrita por David Golden y cuenta con la dirección de Michael Scott.

Todo aquel que se siente a ver la película de Netflix, uno de los platos fuertes del género dramático y de terror, se encontrará con la historia de una chica que comienza a trabajar cuidando a un anciano adinerado. Y cuando esté fallece, supuestamente por causas naturales, el testamento indica que tu herencia era para su cuidadora, que apenas lo arropaba hacía 4 meses. Es ahí cuando comienza una serie de conspiraciones, llenas de secretos, engaños y mucho peligro.