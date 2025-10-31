Agustin Rossi conmovió al Mundo Boca al hablar de su salida del club

El conflicto se produjo más de un año de antes del vencimiento del contrato. El entorno del futbolista planteó que la remuneración estaba por debajo del nivel correspondiente a su rendimiento.

Boca le había ofrecido un contrato a Agustín Rossi

La dirigencia, que era encabezada por Jorge Ameal, le ofreció un contrato al guardavallas hasta diciembre de 2026, con cláusula superior a 20 millones de dólares, un total bruto de 11 millones por la extensión y un anticipo del 40 por ciento del primer año

Luego hubo una contrapropuesta del representante de Rossi, que incluyó un contrato hasta diciembre de 2025, con una cláusula inferior a 18 millones de dólares, un total neto de 11 millones y la inclusión de la compra del pase dentro del monto requerido. Las condiciones no fueron aceptadas por Boca, aunque el arquero continuó como titular y tuvo participación decisiva en la Copa de la Liga Profesional 2022.

agusrtin-rossi-1 Agustín Rossi jugará la final de la Copa Libertadores.

Posterioremnte Boca tomó conocimiento a través de la comunicación oficial de Flamengo del precontrato firmado por Rossi para incorporarse libre en julio de 2023 y allí se rompió el vínculo.

Con posterioridad a ese hecho, el cuerpo técnico de Hugo Ibarra dejó de considerarlo y el club acordó su cesión a Al-Nassr, donde actuó de manera limitada antes de pasar al conjunto brasileño.