Cuánto cobrará la ganadora del WTA Finals que se jugará en Arabia Saudita con las 8 mejores del mundo

Este sábado 1 de noviembre comenzará el round robin con los dos primeros partidos del Grupo Serena Williams: Iga Swiatek jugará con Madison Keys y Amanda Anisimova con Elena Rybakina. Todos los partidos serán televisados por ESPN y Disney Plus.

WTA Finals Las mejores del mundo están en Riyadh para jugar el WTA Finals.

El Masters femenino, ahora llamado WTA Finals, otorgará premio por 12.400.000 dólares en singles y 3.100.000 en dobles y la ganadora, en caso de terminar invicta, podría embolsar 5.235.000 dólares.