Cuánto cobrará la ganadora del WTA Finals que se jugará en Arabia Saudita con las 8 mejores del mundo

Las 8 mejores tenistas del mundo competirán en el WTA Finals que se llevará a cabo en Riyadh, Arabia Saudita, otorgará puntos para el ranking mundial y repartirá premios por 15.500.000 dólares.
Este sábado 1 de noviembre comenzará el round robin con los dos primeros partidos del Grupo Serena Williams: Iga Swiatek jugará con Madison Keys y Amanda Anisimova con Elena Rybakina. Todos los partidos serán televisados por ESPN y Disney Plus.
El Masters femenino, ahora llamado WTA Finals, otorgará premio por 12.400.000 dólares en singles y 3.100.000 en dobles y la ganadora, en caso de terminar invicta, podría embolsar 5.235.000 dólares.
Cada jugadora recibirá 340.000 dólares solo por participar del certamen, 355.000 por cada victoria en la fase de grupos (son 3 partidos cada una), 1.290.000 dólares por avanzar a la final y 2.540.000 por ganar el encuentro decisivo.
Grupo Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula y Jasmine Paolini
Grupo Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina y Madison Keys.