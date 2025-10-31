Inicio Ovación Tenis WTA
Tenis internacional

Cuánto cobrará la ganadora del WTA Finals que se jugará en Arabia Saudita con las 8 mejores del mundo

Las 8 mejores tenistas del mundo competirán en el WTA Finals que se llevará a cabo en Arabia Saudita, otorgará puntos para el ranking mundial y repartirá premios millonarios.

Por UNO
Las 8 mejores antes de iniciar el Masters.

Las 8 mejores antes de iniciar el Masters.

Las 8 mejores tenistas del mundo competirán en el WTA Finals que se llevará a cabo en Riyadh, Arabia Saudita, otorgará puntos para el ranking mundial y repartirá premios por 15.500.000 dólares.

Este sábado 1 de noviembre comenzará el round robin con los dos primeros partidos del Grupo Serena Williams: Iga Swiatek jugará con Madison Keys y Amanda Anisimova con Elena Rybakina. Todos los partidos serán televisados por ESPN y Disney Plus.

WTA Finals
Las mejores del mundo est&aacute;n en Riyadh para jugar el WTA Finals.

Las mejores del mundo están en Riyadh para jugar el WTA Finals.

El Masters femenino, ahora llamado WTA Finals, otorgará premio por 12.400.000 dólares en singles y 3.100.000 en dobles y la ganadora, en caso de terminar invicta, podría embolsar 5.235.000 dólares.

Cada jugadora recibirá 340.000 dólares solo por participar del certamen, 355.000 por cada victoria en la fase de grupos (son 3 partidos cada una), 1.290.000 dólares por avanzar a la final y 2.540.000 por ganar el encuentro decisivo.

Los grupos del WTA Finals que se juega en Arabia Saudita

Grupo Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula y Jasmine Paolini

Grupo Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina y Madison Keys.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas