Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner en el Masters 1000 de París: cuándo juegan y dónde verlo

El mayor de los hermanos Cerúndolo tuvo muy buenas actuaciones durante esta temporada en los torneos de Masters 1000, donde se destacan las semifinales alcanzadas en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami.

El argentino además se afianza como un rival muy duro en canchas indoor, lo cual es clave ya que las Finales de la Copa Davis se disputan en las mismas condiciones.

sinner 1

El historial entre Cerúndolo y Sinner

Jugaron 5 veces con 3 victorias del italiano y 2 del argentino.

Jugaron 3 veces en torneos del Masters 1000 y Cerúndolo ganó 2: Miami 2022 y Roma 2023.

Este año jugaron en Roma y ganó Sinner.

El récord de Francisco Cerúndolo en torneos Masters 1000

Francisco Cerúndolo se metió entre los tenistas argentinos con más partidos ganados en torneos de la categoría Masters 1000 en una misma temporada

El récord es de Guillermo Coria con 21 partidos ganados en 2003 y luego con 19 victorias se ubican el propio Coria en 2004 y con 18 aparecen otra vez Coria en 2005, David Nalbandian en 2007, Juan Martín Del Potro en 2009 y Cerúndolo en 2025.

"Que linda compañía", indicó el propio tenista compartiendo una publicación que hacía referencia a su marca.