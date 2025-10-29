Francisco Cerúndolo vs. Jannik Sinner en el Masters 1000 de París: cuándo juegan y dónde verlo

Francisco Cerúndolo le ganó al serbio Miomir Kecmanovic en un partido muy sufrido para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de París donde se medirá nada menos que con Jannik Sinner.
Cerúndolo, que actualmente ocupa el 21er puesto del ranking ATP, se impuso por 7-5, 1-6 y 7-6 (4), en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.
Este gran triunfo le permitió a Fran Cerúndolo avanzar a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada, donde tendrá como oponente al italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, quien eliminó al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-2. El duelo entre Francisco Cerúndolo y Sinner se jugará este jueves 30 no antes de las 14 (hora argentina) y con TV por ESPN y Disney Plus.
El mayor de los hermanos Cerúndolo tuvo muy buenas actuaciones durante esta temporada en los torneos de Masters 1000, donde se destacan las semifinales alcanzadas en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami.
El argentino además se afianza como un rival muy duro en canchas indoor, lo cual es clave ya que las Finales de la Copa Davis se disputan en las mismas condiciones.
Francisco Cerúndolo se metió entre los tenistas argentinos con más partidos ganados en torneos de la categoría Masters 1000 en una misma temporada
El récord es de Guillermo Coria con 21 partidos ganados en 2003 y luego con 19 victorias se ubican el propio Coria en 2004 y con 18 aparecen otra vez Coria en 2005, David Nalbandian en 2007, Juan Martín Del Potro en 2009 y Cerúndolo en 2025.
"Que linda compañía", indicó el propio tenista compartiendo una publicación que hacía referencia a su marca.