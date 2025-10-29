ElMasters 1000 de París continúa la acción este miércoles con varios partidos a disputarse. A la sorpresiva eliminación de Carlos Alcaraz este martes, se le sumó la de Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña en lo que a representantes argentinos respecta.
Hoy la agenda albiceleste del Masters 1000 de París pasó por el encuentro entreCamilo Ugo Carabelli y el alemán Alexander Zverev, pegado al cruce entre Francisco Cerúndolo y el serbio Miomir Kecmanovic. Una buena y una mala noticia fue el saldo de los argentinos en la capital francesa.
Masters 1000 de París: cómo le fue a Francisco Cerúndolo y a Camilo Ugo Carabelli
El primer en salir a la Cancha Central fue de court francés fue el Brujo, Camilo Ugo Carabelli, frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo. La contienda fue reñida, con un primer set ajustado que terminó en favor del argentino tras lograr quebrar un saque del alemán para terminar 7 (7)-6 (5) arriba.
En la segunda manga, Zverev sacó a relucir toda su jerarquía y presionó con su potencia. Sin poder sostener lo exhibido en el primer set, el argentino cayó casi sin precedentes por 1-6. En el tercer parcial, Camilo Ugo Carabelli volvió a quebrar uno de los servicios del alemán pero no pudo sostener el propio e igualó la contienda que se fue al 5 a 5 encaminándose al tiebreak. Sin embargo, Sasha obtuvo un quiebre en el momento justo y se quedó con el partido.
Por su parte,Francisco Cerúndolo batalló más de dos horas para quedarse con el triunfo ante el serbio Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6(4). El primer set tuvo un ida y vuelta entre ambos donde se anticipó un encuentro parejo desde el arranque. Pese a quedarse con el primer parcial, Cerúndolo decayó en el segundo y el panorama se presentó desalentador para el desempate.
En la tercera manga, Fran tuvo match point en el 5-3 pero no logró cerrarlo y debió esperar el tiebreak para definir el encuentro. Su rival en la próxima etapa saldrá del enfrentamiento entre Jannik Sinner y el belga Zizou Bergs.