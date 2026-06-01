Viajar al pasado: furor por las cenas medievales inmersivas en pueblos históricos

cena edad media Una cena medieval, la tendencia turística que atrae a miles por el mundo. Foto: gentileza

Entre los destinos más reconocidos figura Toledo, en España, donde distintos espacios aprovechan el valioso patrimonio histórico de la ciudad para recrear banquetes medievales.

También sobresalen las propuestas de Carcassonne, conocida por su imponente ciudadela amurallada, y de Praga, donde restaurantes temáticos complementan las cenas con espectáculos de fuego y música en vivo.

Pueblos impresionantes, castillos, torneos y banquetes para una experiencia completa

En Gran Bretaña, algunos castillos van un paso más allá y organizan jornadas completas que incluyen torneos, exhibiciones de esgrima y alojamiento temático. En ciertos casos, incluso se entrega vestimenta de época para reforzar la inmersión.

castillo patagonia 2 Los castillos medievales, furor en el nuevo turismo.

El atractivo central de estas experiencias reside en la posibilidad de interactuar con la historia. La ambientación, la vajilla inspirada en modelos antiguos, las largas mesas compartidas, la iluminación tenue y los menús elaborados con ingredientes tradicionales contribuyen a crear una atmósfera singular.

Para familias, aficionados a la historia y viajeros en busca de propuestas diferentes, estas iniciativas ofrecen una alternativa al turismo convencional. Más que recorrer un sitio histórico, la invitación es a protagonizar una narrativa donde el pasado cobra vida durante algunas horas.