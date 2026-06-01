Imponente laguna, relax, historia y un restaurante furor: el pueblo ideal para la próxima escapada familiar

Entre los puntos de mayor interés figura el sitio que recuerda el fusilamiento de Manuel Dorrego, ocurrido en 1828 y considerado uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia argentina. A ello se suman una réplica de los antiguos fortines fronterizos, museos y espacios culturales que permiten conocer cómo era la vida en la región durante los siglos XVIII y XIX.

Laguna, aire libre y un clásico gastronómico que vale el viaje para conocer el pueblo

La naturaleza también ocupa un lugar central en la propuesta de Navarro. Su laguna es uno de los principales atractivos para quienes disfrutan de la pesca deportiva, las caminatas y las actividades recreativas. Los amplios espacios verdes que la rodean ofrecen además la posibilidad de practicar kayak o simplemente descansar en un entorno alejado del movimiento de la ciudad.

navarro

A unos 15 kilómetros del casco urbano se encuentra Las Marianas, una pequeña localidad rural de alrededor de 500 habitantes que se transformó en una parada obligada para los visitantes. La antigua estación ferroviaria, los históricos almacenes y la calma de sus calles reflejan el espíritu del interior bonaerense.

Sin embargo, el gran imán es su propuesta gastronómica. Cada fin de semana llegan viajeros para degustar las reconocidas pastas artesanales del comedor Doña Irma, uno de los establecimientos más tradicionales de la región.

La experiencia se complementa con actividades de turismo rural, encuentros comunitarios y recorridos por construcciones que mantienen viva la memoria local.